Mario Gila akan segera menjadi bek baru Milan: klub Rossonero mempercepat proses negosiasi secara signifikan, dengan target menyelesaikan kesepakatan dengan Lazio antara Senin dan Selasa senilai 30 juta euro.
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Milan-Gila, ini dia: kesepakatan akan ditutup awal pekan ini, berikut angka-angkanya
SERANGAN KEDUA
Langkah kedua Rossoneri di bursa transfer musim panas ini: setelah mendatangkan penyerang nomor 9 baru, Gonçalo Ramos, ke tim asuhan Ruben Amorim—yang besok akan tiba di Milan—kini I Diavolo bersiap untuk menyelesaikan transfer bek asal Spanyol dari Lazio. Proses negosiasi untuk pemain tersebut telah dipercepat secara signifikan, dan diharapkan semuanya dapat diselesaikan pada awal minggu ini.
30 JUTA UNTUK LAZIO
AC Milan, setelah mencapai kesepakatan dengan sang pemain untuk kontrak lima tahun senilai 5 juta euro—mengalahkan persaingan dari Napoli dan Atalanta—kini akan mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro (25 juta ditambah 5 juta sebagai bonus) kepada Lazio, dengan 50% dari jumlah tersebut akan masuk ke kas Real Madrid sebagai bagian dari persentase penjualan kembali.
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