Milan-Gila, ini dia: kesepakatan akan ditutup awal pekan ini, berikut angka-angkanya

Langkah kedua Rossoneri di bursa transfer musim panas ini: setelah mendatangkan penyerang nomor 9 baru, Gonçalo Ramos, ke tim asuhan Ruben Amorim—yang besok akan tiba di Milan—kini I Diavolo bersiap untuk menyelesaikan transfer bek asal Spanyol dari Lazio. Proses negosiasi untuk pemain tersebut telah dipercepat secara signifikan, dan diharapkan semuanya dapat diselesaikan pada awal minggu ini.











