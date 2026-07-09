Mario Gila ke Milan, akhirnya terwujud. Bek asal Spanyol itu mengonfirmasi bahwa ia akan segera menandatangani kontrak dengan klub Rossoneri kepada para jurnalis yang hadir pagi ini di pusat latihan Formello dalam rangka pemusatan latihan Lazio: "Beberapa hari lagi saya akan berangkat." Foto, tanda tangan, dan salam kepada para penggemar yang hadir.
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Milan, Gila berpamitan kepada Lazio: "Saya akan berangkat dalam beberapa hari ini". Jumat nanti akan menjalani pemeriksaan medis bersama klub Rossonero
PEMERIKSAAN KESEHATAN DI AKHIR PEKAN
Mario Gila siap berangkat ke Milan dan memulai petualangan barunya bersama Rossoneri. Klub yang berkantor di Via Aldo Rossi ini sedang menyelesaikan dokumen-dokumen dengan Lazio; saat ini hanya tinggal detail-detail akhir yang perlu diselesaikan. Menurut informasi yang diperoleh, bek asal Spanyol berusia 25 tahun itu diperkirakan akan tiba di Milan besok untuk menjalani pemeriksaan medis di klinik swasta La Madonnina.
RINCIAN KESEPAKATAN
Kesepakatan antara Milan dan Lazio tercapai dengan nilai dasar sebesar 27 juta ditambah bonus sebesar 3 juta. Negosiasi tersebut berlangsung kurang dari seminggu berkat kerja keras agen Gila, Alejandro Camano, serta keputusan tegas Cardinale yang memenuhi permintaan Lotito. Klub Biancoceleste menerima 15 juta euro, sedangkan sisanya akan masuk ke kas Real Madrid yang memegang 50% hak atas penjualan kembali di masa depan.
Gila akan menandatangani kontrak senilai 5 juta euro bersih per musim hingga tahun 2031.
JUMAT: PEMERIKSAAN KESEHATAN
Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Mario Gila akan tiba di Milan malam ini sekitar pukul 20.20. Pemeriksaan medis bersama klub Rossonero di klinik swasta La Madonnina dijadwalkan pada hari Jumat, 10 Juli.
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