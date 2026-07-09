Milan, Gila berpamitan kepada Lazio: "Saya akan berangkat dalam beberapa hari ini". Amorim menunggunya pada hari Senin untuk pemusatan latihan Rossonero

Kesepakatan antara Milan dan Lazio tercapai dengan nilai dasar sebesar 27 juta ditambah bonus sebesar 3 juta. Negosiasi tersebut berlangsung kurang dari seminggu berkat kerja keras agen Gila, Alejandro Camano, serta keputusan tegas Cardinale yang memenuhi permintaan Lotito. Klub Biancoceleste menerima 15 juta euro, sedangkan sisanya akan masuk ke kas Real Madrid yang memegang 50% hak atas penjualan kembali di masa depan.

Gila akan menandatangani kontrak senilai 5 juta euro bersih per musim hingga tahun 2031.