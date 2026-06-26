Milan, Gerry Cardinale kembali menyindir mantan pelatih Allegri: "Kami ingin bermain untuk menang, bukan sekadar agar tidak kalah; mari kita kembalikan budaya kemenangan"

Pernyataan ini menegaskan bahwa hubungan antara Milan dan Massimiliano Allegri—yang hanya berlangsung satu musim dan berakhir dengan posisi kelima yang mengecewakan sehingga menggagalkan partisipasi mereka di Liga Champions musim depan—tidak berakhir dengan baik. Kedua belah pihak memang belum mencapai kesepakatan mengenai cara mengakhiri hubungan kerja serta besaran pesangon yang harus dibayarkan kepada pelatih asal Livorno tersebut dan anggota stafnya yang masih terikat kontrak—langkah penting agar ia dapat bergabung dengan Napoli, di mana sudah ada kesepakatan kontrak berdurasi tiga tahun. Tim pendukung Massimiliano Allegri terus menuntut sekitar 5 juta euro, sementara tawaran pertama dari klub Rossoneri hanya sebesar 500.000 euro. Salah satu kemungkinan yang tidak boleh dikesampingkan adalah sang pelatih mengajukan pengunduran diri dan kemudian menggugat klub Rossoneri dengan alasan kerugian citra sebagai dasar gugatannya.