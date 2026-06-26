Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, menyampaikan pernyataannya melalui saluran resmi klub Rossonero terkait penunjukan Massimo Calvelli hari ini sebagai CEO baru menggantikan Giorgio Furlani. Dalam pernyataannya, pimpinan klub yang berkantor di Via Aldo Rossi itu secara terselubung melontarkan sindiran tajam kepada mantan pelatih Massimiliano Allegri, yang juga telah diberhentikan dari jabatannya pada 25 Mei lalu bersama dengan direktur olahraga Igli Tare dan direktur teknis Geoffrey Moncada.
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Milan, Gerry Cardinale kembali menyindir mantan pelatih Allegri: "Kami ingin bermain untuk menang, bukan sekadar agar tidak kalah; mari kita kembalikan budaya kemenangan"
KATA-KATA KARDINAL
“Tugasnya jelas: kami ingin bermain untuk menang, bukan sekadar agar tidak kalah, dalam segala hal yang berkaitan dengan AC Milan, terutama di lapangan. Mulai hari ini, seluruh organisasi Klub akan dapat merasakan manfaat dari kehadirannya secara penuh waktu, tekadnya, dan rasa urgensi yang akan ia tunjukkan dalam bekerja untuk mengembalikan budaya kemenangan dan prestasi ke dalam Klub,” kata Gerry Cardinale, yang menggantikan Allegri dengan memilih pelatih asal Portugal, Rubén Amorim, sebagai pelatih baru tim.
KEBEKUAN SEHUBUNGAN DENGAN PENSION
Pernyataan ini menegaskan bahwa hubungan antara Milan dan Massimiliano Allegri—yang hanya berlangsung satu musim dan berakhir dengan posisi kelima yang mengecewakan sehingga menggagalkan partisipasi mereka di Liga Champions musim depan—tidak berakhir dengan baik. Kedua belah pihak memang belum mencapai kesepakatan mengenai cara mengakhiri hubungan kerja serta besaran pesangon yang harus dibayarkan kepada pelatih asal Livorno tersebut dan anggota stafnya yang masih terikat kontrak—langkah penting agar ia dapat bergabung dengan Napoli, di mana sudah ada kesepakatan kontrak berdurasi tiga tahun. Tim pendukung Massimiliano Allegri terus menuntut sekitar 5 juta euro, sementara tawaran pertama dari klub Rossoneri hanya sebesar 500.000 euro. Salah satu kemungkinan yang tidak boleh dikesampingkan adalah sang pelatih mengajukan pengunduran diri dan kemudian menggugat klub Rossoneri dengan alasan kerugian citra sebagai dasar gugatannya.
CARDINALE MEMPERKENALKAN CALVELLI
Berikut ini pernyataan lain yang tercantum dalam siaran pers terkait penunjukan Calvelli sebagai direktur utama: “Sejak bergabung dengan RedBird tahun lalu, Massimo telah menonjol sebagai pemimpin dan penggerak model organisasi yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia serta memupuk budaya kolaborasi dan profesionalisme. Massimo telah memimpin bersama investasi kami di AC Milan bersama mitra RedBird, David Castelblanco, di mana keduanya bertanggung jawab langsung kepada saya. Model RedBird sering kali mengharuskan para pemimpin kami untuk mengambil peran operasional langsung di dalam investasi-investasi terpenting kami, guna memastikan pelaksanaan di tingkat tertinggi, terutama pada fase-fase perubahan dan inovasi. Selama setahun terakhir, Massimo telah membuktikan kemampuannya dalam menjalankan peran ini secara efektif, serta berintegrasi sepenuhnya ke dalam lingkungan AC Milan”.