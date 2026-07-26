Milan, Gerard Martin adalah bek yang tepat untuk Amorim: kontak dengan Barcelona, biaya operasinya

Seperti dilaporkan oleh El Nacional, Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Barcelona sebesar €20 juta yang masih dianggap belum cukup oleh klub Catalan tersebut. Permintaannya disebut berada di kisaran €35 juta, dengan ruang negosiasi yang cukup terbuka untuk menurunkan harga, mungkin dengan memasukkan bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan.





Gerard Martin, yang tampil dalam 30 pertandingan LaLiga musim lalu, ingin bertahan di Barcelona, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga 2028, tetapi manajemen klub Blaugrana itu telah membuka peluang penjualan karena alasan neraca keuangan. Dan Milan juga sedang bergerak untuk mendahului persaingan dari Chelsea.