Uji coba pertama AC Milan di Celtic Park melawan Celtic memberikan sejumlah indikasi, sebagian positif dan sebagian lainnya tidak. AC Milan memulai pertandingan dengan buruk, memperlihatkan minimnya daya ledak dan beberapa kesulitan dalam mengelola situasi bertahan. Untuk menjalankan proyek teknis ambisius seperti milik Amorim, dengan pembangunan serangan dari bawah, dibutuhkan bek-bek dengan kualitas teknis yang lebih tinggi daripada yang saat ini ada di dalam skuad. Sebuah peluang bisa datang dari Spanyol, lebih tepatnya dari Barcelona, tempat bermainnya Gerard Martin yang sudah berbulan-bulan masuk dalam daftar pemain yang dipantau area pasar AC Milan.
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Milan, Gerard Martin adalah bek yang tepat untuk Amorim: kontak dengan Barcelona, biaya operasinya
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Tinggi 186 cm, berkaki kiri, dan ditempa di akademi La Masia: Gerard Martin adalah pemain yang memiliki semua karakteristik yang tepat untuk menjadi sosok penting di AC Milan baru racikan Amorim. Pemain kelahiran 2002 itu sangat disukai klub tersebut sehingga mantan direktur olahraga Tare sudah mulai berdialog dengan Barcelona untuk memahami kelayakan operasi ini. Martin bersama Gila akan menjadi dua opsi utama dalam hal kepemimpinan di lini pertahanan dengan tugas membangun permainan dari bawah.
Tawaran pertama ditolak
Seperti dilaporkan oleh El Nacional, Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Barcelona sebesar €20 juta yang masih dianggap belum cukup oleh klub Catalan tersebut. Permintaannya disebut berada di kisaran €35 juta, dengan ruang negosiasi yang cukup terbuka untuk menurunkan harga, mungkin dengan memasukkan bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan.
Gerard Martin, yang tampil dalam 30 pertandingan LaLiga musim lalu, ingin bertahan di Barcelona, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga 2028, tetapi manajemen klub Blaugrana itu telah membuka peluang penjualan karena alasan neraca keuangan. Dan Milan juga sedang bergerak untuk mendahului persaingan dari Chelsea.
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