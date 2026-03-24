Milan sedang berupaya membangun lini tengah bintang lima yang layak bersaing di Liga Champions. Ide dari Tare dan Allegri: mendatangkan Goretzka untuk melengkapi pilar utama Rabiot dan Modric. Proyek ini sangat ambisius dan juga akan menjadi pernyataan tegas mengenai rencana "Il Diavolo"menjelang musim depan. Gelandang kelahiran 1995ini siap meninggalkan Bayern Munich pada akhir musim, keputusan tersebut sudah diambil pada Januari: ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dengan klub Bavaria tersebut.
Milan gencar memburu Goretzka: Tare berupaya mengalahkan Inter dan Arsenal, berikut rincian biaya transfernya
DERBY MILAN
Goretzka yang tersedia dengan harga gratis merupakan peluang emas yang patut dieksplorasi. Di Italia, banyak klub yang sudah bergerak: Inter, Juventus, dan Napoli. Dalam urutan prioritas yang ketat. Bagi Allegri, pemain timnas Jerman ini menjadi prioritas untuk memperkuat lini tengah karena ia merupakan profil ideal untuk meningkatkan level tim: berpengalaman, berpengalaman meraih gelar, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memadukan teknik dan kekuatan fisik di kedua fase permainan.
Milan telah memulai kontak sejak lama dan menyadari bahwa mereka harus mengungguli, terutama, Inter yang telah berbicara dalam beberapa kesempatan baik dengan sang pemain maupun perwakilannya. Marotta dan Ausilio adalah dua lawan yang tangguh di bursa transfer, terutama dalam hal pemain yang berstatus bebas transfer seperti yang ditunjukkan oleh sejarah terkini, mulai dari Calhanoglu hingga Zielinski.
PERMINTAAN SUPER
Goretzka menyukai Milan dan Serie A; pertemuan antara Tare dan agensi Roof pada pertengahan Januari telah membuka peluang penting. Namun, hal ini belum final karena sang pemain lebih memilih Premier League dan Arsenal. Namun, kendala terbesar saat ini terletak pada tuntutan finansial: kontrak tiga tahun senilai 7 juta euro ditambah bonus besar dan uang tanda tangan sebesar 10 juta euro. Angka-angka tersebut cukup besar dan sejalan dengan penghasilan yang diperoleh pemain asal Bochum ini dalam beberapa musim terakhir di Bayern Munich.
RENCANA TARE
Setelah berhasil mendatangkan Modric tanpa biaya transfer, Tare sangat termotivasi untuk mengulangi kesuksesan tersebut dengan Goretzka: misi bagi direktur olahraga Rossoneri ini memang sulit, namun bukan tidak mungkin. Dalam pertemuan-pertemuan mendatang dengan pihak klub, ia akan mencoba bernegosiasi mengenai bonus dan insentif penandatanganan, meminta potongan harga, serta menawarkan kontrak yang lebih panjang, mungkin dengan opsi perpanjangan yang menguntungkan sang pemain. Ide-ide sudah ada, begitu pula tekad untuk mencoba melangkah hingga akhir; Milan ingin mencoba menyelesaikan kesepakatan untuk Goretzka.