Goretzka yang tersedia dengan harga gratis merupakan peluang emas yang patut dieksplorasi. Di Italia, banyak klub yang sudah bergerak: Inter, Juventus, dan Napoli. Dalam urutan prioritas yang ketat. Bagi Allegri, pemain timnas Jerman ini menjadi prioritas untuk memperkuat lini tengah karena ia merupakan profil ideal untuk meningkatkan level tim: berpengalaman, berpengalaman meraih gelar, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memadukan teknik dan kekuatan fisik di kedua fase permainan.





Milan telah memulai kontak sejak lama dan menyadari bahwa mereka harus mengungguli, terutama, Inter yang telah berbicara dalam beberapa kesempatan baik dengan sang pemain maupun perwakilannya. Marotta dan Ausilio adalah dua lawan yang tangguh di bursa transfer, terutama dalam hal pemain yang berstatus bebas transfer seperti yang ditunjukkan oleh sejarah terkini, mulai dari Calhanoglu hingga Zielinski.



