Andrea Longoni

Milan, Gelar Scudetto diserahkan kepada Inter: Allegri salah memilih susunan pemain. Kasus Leao memanas: hal ini tidak dapat diterima, kariernya tampaknya telah mencapai akhir

Analisis mengenai apa yang terjadi dalam laga melawan Lazio serta penampilan dan kontribusi para pemain AC Milan.

Milan sebenarnya bisa membuka kembali persaingan di liga, namun justru membuang kesempatan itu begitu saja dan menyerahkannya kepada Inter. Kini mereka harus waspada terhadap tim-tim di belakang dan tetap fokus dalam perburuan tiket Liga Champions.

Pertandingan yang dipersiapkan dengan sangat buruk oleh Allegri, fakta membuktikannya, dengan susunan pemain yang salah. Mengapa memainkan Estupinan ketika di sisi lain ada salah satu pemain sayap terbaik di liga, seperti Isaksen? Catatan tentang bencana yang sudah diprediksi. Dan perlu ditambahkan bahwa bahkan dalam derby, terlepas dari golnya, mantan pemain Brighton itu telah melakukan beberapa kesalahan, seperti saat gol yang gagal dicetak oleh Dimarco. Mengapa bukan Bartesaghi?

  • TANPA RABIOT...

    Di sisi itu, tanpa Rabiot, Jashari pun tak memberikan kontribusi: penampilan pemain Swiss itu sangat buruk dan terus menjadi sumber kekhawatiran. Lalu ada Pavlovic yang, tampaknya atas permintaan Allegri, sering maju menyerang sehingga meninggalkan sisi lapangan itu tanpa penjagaan, di mana Estupinan dalam situasi satu lawan satu dengan Isaksen terjatuh seperti pin bowling.

    Pelatih asal Livorno tampil buruk, di babak pertama ia dikalahkan oleh rekan sejawatnya, Sarri.

    Awalnya dia yang merasa bersalah, kemudian tentu saja tim juga, yang tanpa Rabiot kehilangan karakter dan hancur berantakan.

  • KASUS LEAO TIDAK DAPAT DITERIMA

    Kemudian muncul kasus Leao. Kejadian memalukan tanpa ada alasan apa pun: tidak dapat diterima dalam hal apa pun.

    Poin pertama: dia bermain sangat buruk dan fakta bahwa Pulisic tidak memberinya umpan yang bagus sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran.

    Poin kedua: dia tidak menghormati rekan-rekannya yang baru masuk.

    Poin tiga: dia tidak menghormati pelatih, bahkan sampai mengusirnya.

    Poin keempat: itu berarti dia tidak fokus. Keluar dengan lambat saat sedang kalah dalam pertandingan sepenting ini, berarti secara mental dia ada di tempat lain.

    Hal ini tidak dapat diterima. Perilaku yang salah dan dia harus meminta maaf.

  • DAN DI MASA DEPAN...

    Jika kita melihat ke depan, dengan Allegri dan formasi 3-5-2, kemungkinan pelepasannya pada bursa transfer musim panas harus dipertimbangkan secara serius: mempertahankannya dalam kondisi seperti ini tidaklah masuk akal. Masa baktinya di Milan tampaknya benar-benar telah berakhir, terlepas dari insiden kemarin.

