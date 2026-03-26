Milan, Gabbia: "Perselisihan antara Leao dan Pulisic? Ada kabar yang tidak benar beredar, kami semua berada di pihak yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama"

Matteo Gabbia, bek Milan, berbicara kepada Sky Sport mengenai proses pemulihannya, kondisi terkini Milan, dan peluang meraih gelar juara. Namun tidak hanya itu. Musim Rossoneri belum berakhir, segalanya masih mungkin terjadi, berkat Massimiliano Allegri: "Kami beruntung memiliki pelatih dan staf yang sangat berpengalaman dan karismatik. Dia telah meningkatkan performa kami semua. Manajemennya terhadap tim luar biasa, dan dari segi teknis-taktis pun dia memberi arahan baru yang sebelumnya tidak biasa bagi saya. Saya juga sangat terkesan dengan cara dia mengelola latihan dan momen-momen dalam pertandingan: sering kali dia memberi tahu kami hal-hal sebelum pertandingan yang kemudian benar-benar terjadi di lapangan. Ini menunjukkan levelnya. Kesuksesan perjalanan kami ini adalah berkat seluruh staf dan juga kami para pemain."



