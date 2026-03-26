Matteo Gabbia, bek Milan, berbicara kepada Sky Sport mengenai proses pemulihannya, kondisi terkini Milan, dan peluang meraih gelar juara. Namun tidak hanya itu. Musim Rossoneri belum berakhir, segalanya masih mungkin terjadi, berkat Massimiliano Allegri: "Kami beruntung memiliki pelatih dan staf yang sangat berpengalaman dan karismatik. Dia telah meningkatkan performa kami semua. Manajemennya terhadap tim luar biasa, dan dari segi teknis-taktis pun dia memberi arahan baru yang sebelumnya tidak biasa bagi saya. Saya juga sangat terkesan dengan cara dia mengelola latihan dan momen-momen dalam pertandingan: sering kali dia memberi tahu kami hal-hal sebelum pertandingan yang kemudian benar-benar terjadi di lapangan. Ini menunjukkan levelnya. Kesuksesan perjalanan kami ini adalah berkat seluruh staf dan juga kami para pemain."
Diterjemahkan oleh
Milan, Gabbia: "Perselisihan antara Leao dan Pulisic? Ada kabar yang tidak benar beredar, kami semua berada di pihak yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama"
"LITE" PULISIC-LEAO
"Sebenarnya tidak ada masalah serius antara Leao dan Pulisic. Mereka adalah dua pemain yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Kami adalah tim yang solid dan kami membuktikannya setiap hari di Milanello. Berita-berita yang beredar itu tidak mencerminkan kenyataan: di sini kami semua berada di pihak yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama."
PEMULIHAN DARI CEDERA
"Tentu saja kondisiku sudah sedikit membaik. Ini adalah masa yang cukup berat: ada beberapa hal yang membaik, tapi aku juga merasakan rasa sakit yang baru. Kami sedang bekerja keras dan melakukan segala upaya: tujuannya adalah kembali secepat mungkin, tapi yang terpenting dalam kondisi terbaik bagi diriku dan tim."
PELUANG JUARA
"Kita harus tetap tenang. Masih ada delapan pertandingan tersisa dan kita harus fokus untuk memberikan yang terbaik, bekerja dengan penuh dedikasi dan ambisi. Nanti di akhir musim, kita akan lihat apa yang telah kita capai dan di mana posisi kita. Apa pun yang terjadi, itu adalah hasil yang pantas kita dapatkan dan kita pasti tidak akan menyesal. Yang terpenting adalah terus memberikan yang terbaik, seperti yang selalu kita lakukan."
TANTANGAN BAGI NAPOLI
"Napoli adalah tim yang sangat kuat, dan mereka telah membuktikannya. Namun, kami harus fokus pada diri kami sendiri, dengan tekad untuk menghadapi setiap pertandingan demi meraih kemenangan. Nanti, di akhir musim, kita akan mengevaluasi semuanya. Yang terpenting adalah selalu memberikan yang terbaik."