Matteo Gabbia akhirnya sudah pulih dari cedera pergelangan kaki yang menghambatnya pada awal musim ini. AC Milan-nya kembali melangkah bersama Ruben Amorim yang terus berusaha mencari keseimbangan di lini pertahanan, peran yang tentu sangat berkaitan erat dengannya. Berbicara kepada DAZN, sang bek menjelaskan hal-hal baru yang dibawa pelatih asal Portugal itu dengan satu tujuan yang dinyatakan secara jelas. Memenangi semua pertandingan agar bisa bermimpi baik di Italia maupun di Eropa.
Milan, Gabbia: "Kami senang dengan Amorim, tetapi ketika ada perubahan dibutuhkan waktu. Dia sedang mencari keseimbangan di lini pertahanan"
Bahagia dengan Amorim
"Kerja sama dengan Amorim berjalan baik. Kami senang dengan apa yang sedang kami lakukan, tetapi juga sadar bahwa kami harus berkembang dalam segala aspek.
Musim baru saja dimulai, ketika Anda mengganti pelatih selalu dibutuhkan sedikit waktu. Kami sedang berusaha mempercepat proses ini, dengan kerja keras dan dedikasi, hal-hal yang sedang kami kerjakan akan terlihat."
BAHAGIA DENGAN MODRIC
"Siapa yang paling mengesankan dari para pemain baru? Sulit menyebut hanya satu nama. Mereka semua adalah pemain yang membawa sesuatu, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Saya senang dengan semuanya dan saya juga sangat gembira dengan bertahannya Modric. Kami adalah grup yang bagus dan sekarang giliran kami menjalani musim yang bagus".
Amorim mencari komposisi pertahanan yang tepat
"Pelatih sedang berusaha menemukan keseimbangan dari sudut pandang pertahanan secara tim. Kami mengubah sesuatu dibandingkan dengan cara yang biasa kami lakukan.
Kami kemudian mencoba menghilangkan beberapa kekurangan yang kami miliki pada awal musim ini. Kami bersemangat untuk mengikuti pelatih, berlatih dengan baik, dan juga berkembang dari sisi pertahanan".
Cedera
"Ini adalah satu setengah bulan yang sulit karena saya tidak dalam kondisi baik dan tidak bisa bermain secara konsisten karena masalah pergelangan kaki ini. Sekarang saya senang sudah mengatasi cedera ini.
Jeda ini datang pada saat yang tepat karena memungkinkan saya untuk berlatih dan menghilangkan sepenuhnya masalah di pergelangan kaki. Saat pertandingan dimulai lagi, saya berharap bisa berada di 100%".
Gila saya terkejut
"Kami sudah mengenal Gila karena dia bermain di Serie A. Dia adalah pemain yang punya karakteristik bagus dan sosok luar biasa yang memiliki hasrat besar untuk tampil. Sebagai pesepakbola saya sudah mengenalnya, jadi kalau saya harus mengatakan dalam hal apa dia mengejutkan saya, saya bilang dia mengejutkan saya sebagai pribadi"
Saya merasa bertanggung jawab
"Saya selalu merasa bertanggung jawab untuk menjadi teladan. Lebih dari sekadar menjelaskannya dengan kata-kata, yang terpenting adalah bagaimana seseorang bersikap dan menjalani situasi-situasi tertentu. Saya berusaha untuk selalu menjadi profesional yang patut dicontoh dan selalu mencoba memberikan yang terbaik".
Rival di Liga Champions
"Ada banyak tim yang diperlengkapi dengan baik. Namun, kami harus tetap rendah hati, hanya memikirkan diri sendiri, dan juga mengingat bagaimana musim-musim terakhir berjalan, terutama musim lalu ketika kami memainkan banyak pertandingan bagus, tetapi kemudian dibutuhkan kejernihan, konsistensi, dan profesionalisme hingga akhir. Tujuan AC Milan adalah memenangkan semua pertandingan dan kami akan mencobanya setiap hari Minggu dan setiap Kamis".
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