"Kerja sama dengan Amorim berjalan baik. Kami senang dengan apa yang sedang kami lakukan, tetapi juga sadar bahwa kami harus berkembang dalam segala aspek.

Musim baru saja dimulai, ketika Anda mengganti pelatih selalu dibutuhkan sedikit waktu. Kami sedang berusaha mempercepat proses ini, dengan kerja keras dan dedikasi, hal-hal yang sedang kami kerjakan akan terlihat."