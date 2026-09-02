Pada hari terakhir bursa transfer, Milan Futuro melepas Jacopo Sardo dan Kevin Zeroli: yang pertama bergabung dengan Pescara sebagai pinjaman dengan opsi, sementara mantan kapten Milan Primavera itu pindah ke Sud Tirol dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, tetapi tanpa klausul pembelian kembali dan dengan persentase 20% dari penjualan kembali di masa depan. Di dalam skuad masih ada pemain-pemain menarik untuk prospek ke depan seperti Guernier dan El Malick Cissè, serta beberapa pemain top yang perlu dihidupkan kembali seperti Vos dan Balentien.