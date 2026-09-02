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Diterjemahkan oleh

Milan Futuro, Vos dan kawan-kawan di Premier League International Cup di Goodison Park: hari ini debut melawan Everton U-21

AC Milan

Milan Futuro menjalani debutnya malam ini pukul 20.00 di Premier League International Cup: di mana menyaksikan pertandingan di Goodison Park

Pada hari terakhir bursa transfer, Milan Futuro melepas Jacopo Sardo dan Kevin Zeroli: yang pertama bergabung dengan Pescara sebagai pinjaman dengan opsi, sementara mantan kapten Milan Primavera itu pindah ke Sud Tirol dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, tetapi tanpa klausul pembelian kembali dan dengan persentase 20% dari penjualan kembali di masa depan. Di dalam skuad masih ada pemain-pemain menarik untuk prospek ke depan seperti Guernier dan El Malick Cissè, serta beberapa pemain top yang perlu dihidupkan kembali seperti Vos dan Balentien.

  • TURNAMEN INTERNASIONAL

    Hari bersejarah bagi Milan Futuro asuhan pelatih asal Spanyol Navarro: tim kedua AC Milan itu akan tampil pada matchday pertama Premier League International Cup, turnamen yang kini memasuki edisi ke-10 dan mempertemukan akademi-akademi terbaik Inggris dengan akademi milik klub-klub terbaik Eropa. Pada musim lalu, kompetisi ini dimenangi Borussia Dortmund di final melawan Real Madrid: tahun ini tim AC Milan juga akan bisa menguji diri di panggung ini yang akan memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman di level internasional.

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  • DI MANA MENONTONNYA

    Debut Milan Futuro akan berlangsung di Liverpool melawan Everton U21. Laga tersebut akan digelar di salah satu stadion paling ikonis dalam sepakbola Inggris: Goodison Park yang bersejarah, yang hingga dua musim lalu merupakan kandang tim utama dan kini digunakan oleh tim junior serta tim perempuan. Pertandingan akan dimulai pukul 20.00 waktu Italia dan akan disiarkan langsung di aplikasi resmi Milan.

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