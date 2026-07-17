Milan Futuro didirikan untuk mengarahkan para pemain muda dari Milanello menuju dunia profesional. Dua tahun kemudian, Serie D memunculkan pertanyaan baru: apakah liga ini juga bisa menjadi jalan bagi para pemain yang berasal dari level amatir? Jawabannya adalah ya, mengingat rekrutan baru yang baru saja diraih oleh Kirovski dan Lomonte: dari Club Milano datanglah penyerang kelahiran 2008, Di Nella, yang diperkirakan besok sudah akan mendapatkan izin untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Navarro.
Getty Images/Calciomercato
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Milan Futuro, satu lagi transfer rampung: penyerang kelahiran 2008, Di Nella, resmi bergabung
SIAPA ITU DI NELLA
Di Nella adalah pemain kidal kelahiran 2008 yang berposisi sebagai penyerang tengah. Ia sudah bermain di tim utama Serie D dan juga terpilih masuk ke dalam tim representatif Serie D. Milan Futuro telah memantaunya selama beberapa bulan melalui para pencari bakatnya, dan menganggapnya sebagai pemain yang memiliki masa depan yang menjanjikan.
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