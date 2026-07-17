Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Milan Futuro, satu lagi transfer rampung: penyerang kelahiran 2008, Di Nella, resmi bergabung

AC Milan

Milan Futuro, Navarro terus melanjutkan upaya penguatan skuad: Di Nella resmi bergabung

Milan Futuro didirikan untuk mengarahkan para pemain muda dari Milanello menuju dunia profesional. Dua tahun kemudian, Serie D memunculkan pertanyaan baru: apakah liga ini juga bisa menjadi jalan bagi para pemain yang berasal dari level amatir? Jawabannya adalah ya, mengingat rekrutan baru yang baru saja diraih oleh Kirovski dan Lomonte: dari Club Milano datanglah penyerang kelahiran 2008, Di Nella, yang diperkirakan besok sudah akan mendapatkan izin untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Navarro.

  • SIAPA ITU DI NELLA

    Di Nella adalah pemain kidal kelahiran 2008 yang berposisi sebagai penyerang tengah. Ia sudah bermain di tim utama Serie D dan juga terpilih masuk ke dalam tim representatif Serie D. Milan Futuro telah memantaunya selama beberapa bulan melalui para pencari bakatnya, dan menganggapnya sebagai pemain yang memiliki masa depan yang menjanjikan.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL