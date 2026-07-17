Milan Futuro, satu lagi transfer rampung: penyerang kelahiran 2008, Di Nella, resmi bergabung

Milan Futuro didirikan untuk mengarahkan para pemain muda dari Milanello menuju dunia profesional. Dua tahun kemudian, Serie D memunculkan pertanyaan baru: apakah liga ini juga bisa menjadi jalan bagi para pemain yang berasal dari level amatir? Jawabannya adalah ya, mengingat rekrutan baru yang baru saja diraih oleh Kirovski dan Lomonte: dari Club Milano datanglah penyerang kelahiran 2008, Di Nella, yang diperkirakan besok sudah akan mendapatkan izin untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Navarro.