Milan Futuro, Sardo membawa kemenangan di kandang Oltrepò: menduduki peringkat kedua klasemen

Jacopo Sardo, gelandang berbakat yang bergabung dengan Rossoneri pada bursa transfer Januari dari Monza, mengantarkan kemenangan gemilang bagi Milan Futuro di kandang Oltrepò saat pertandingan tinggal tersisa 15 menit. Padahal, ia sempat dikabarkan akan bergabung dengan Pescara di Serie D, namun pesona Rossoneri lah yang akhirnya membuatnya memilih klub ini. Para pemain asuhan Oddo bersorak gembira atas kemenangan yang bernilai ganda: kini mereka berada di peringkat kedua klasemen berkat hasil-hasil yang tercipta hari ini:
SERIE D, GRUP B - KLASEMEN
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11