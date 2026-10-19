Di Stadion Olivieri, Milan Futuro menang 2-1 atas Chievo Verona yang sangat diunggulkan. Mereka menghukum Chievo Verona lewat penampilan sempurna, dengan anak-anak asuh pelatih Navarro mampu menyerang dan memanfaatkan kelengahan lawan.
Milan Futuro raih kemenangan bergengsi di kandang Chievo Verona: Bonomi jadi pahlawan setelah absen setahun karena cedera
PERTANDINGAN
Laga berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Minessi nyaris mencetak gol, tetapi tim tamu lebih dulu unggul: umpan silang Borsani disambut Asanji dengan sentuhan tumit cerdik. Bola membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Chievo merespons dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Minessi, yang menerima umpan dari Vuthaj. Menjelang akhir babak, Carannante nyaris membawa Chievo berbalik unggul ketika sundulannya menyambut sepak pojok membentur sudut pertemuan tiang dan mistar.
Di awal babak kedua, tuan rumah kembali mencoba menekan lewat Carannante dan Minessi yang mengancam gawang lawan. Namun, Milan kemudian mulai menguasai permainan, sementara serangan Chievo kehilangan ketajamannya. Kartu merah untuk Bane akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir semakin menyulitkan tuan rumah. Tendangan bebas dari tepi kotak penalti tidak langsung menghasilkan gol, tetapi tak lama kemudian Bonomi menjadi yang tercepat memanfaatkan bola yang masih berada di kotak penalti setelah Arlanch menghalau tembakan Menon.
Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (menit ke-40 babak kedua Agnelli), Bordo (menit ke-15 babak kedua Verzeletti), Carannante, De Cerchio (menit ke-28 babak kedua Ciccone), Trillò; Minessi (menit ke-28 babak kedua D'Este), Vuthaj (menit ke-37 babak kedua Paloschi). Cadangan: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Pelatih: Didu
Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (menit ke-30 babak kedua Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (menit ke-22 babak kedua Bonomi), Plazzotta (menit ke-49 babak kedua Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (menit ke-30 babak kedua Menon). Cadangan: Faccioli, Idrissi. Pelatih: Navarro
Wasit: Milone dari Barcellona Pozzo di Gotto
Gol: menit ke-26 babak pertama Asanji, menit ke-37 babak pertama Minessi, menit ke-39 babak kedua Bonomi
Kartu kuning: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane mendapat kartu merah pada menit ke-34 babak kedua akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir
Waktu tambahan: 1 menit babak pertama, 4 menit babak kedua
Cahaya di Ujung Terowongan
Cahaya di ujung terowongan bagi Bonomi dan seluruh kubu AC Milan: ia kembali menjadi penentu lewat sebuah gol. Talenta muda itu sempat menepi akibat cedera yang datang pada salah satu momen terburuk baginya. Pemain kelahiran 2006 tersebut baru saja melewati dua musim gemilang di Primavera 1, dengan gol, assist, dan aksi-aksi menentukan yang mengangkat tim muda AC Milan. Pada musim panas 2025, Alessandro bergabung dengan skuad MilanFuturo dan menjalani debutnya di Coppa Italia melawan Trevigliese, menyumbang satu assist dalam kemenangan kandang AC Milan.
Pada masa tersulit dalam karier Bonomi, AC Milan menunjukkan kepercayaan besar kepada pemain muda itu dengan memperpanjang kontraknya pada Mei 2026 saat ia masih menjalani pemulihan. Gelandang serang asal Como itu telah bermain untuk AC Milan sejak berusia sembilan tahun.
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