Laga berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Minessi nyaris mencetak gol, tetapi tim tamu lebih dulu unggul: umpan silang Borsani disambut Asanji dengan sentuhan tumit cerdik. Bola membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Chievo merespons dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Minessi, yang menerima umpan dari Vuthaj. Menjelang akhir babak, Carannante nyaris membawa Chievo berbalik unggul ketika sundulannya menyambut sepak pojok membentur sudut pertemuan tiang dan mistar.





Di awal babak kedua, tuan rumah kembali mencoba menekan lewat Carannante dan Minessi yang mengancam gawang lawan. Namun, Milan kemudian mulai menguasai permainan, sementara serangan Chievo kehilangan ketajamannya. Kartu merah untuk Bane akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir semakin menyulitkan tuan rumah. Tendangan bebas dari tepi kotak penalti tidak langsung menghasilkan gol, tetapi tak lama kemudian Bonomi menjadi yang tercepat memanfaatkan bola yang masih berada di kotak penalti setelah Arlanch menghalau tembakan Menon.









Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (menit ke-40 babak kedua Agnelli), Bordo (menit ke-15 babak kedua Verzeletti), Carannante, De Cerchio (menit ke-28 babak kedua Ciccone), Trillò; Minessi (menit ke-28 babak kedua D'Este), Vuthaj (menit ke-37 babak kedua Paloschi). Cadangan: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Pelatih: Didu

Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (menit ke-30 babak kedua Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (menit ke-22 babak kedua Bonomi), Plazzotta (menit ke-49 babak kedua Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (menit ke-30 babak kedua Menon). Cadangan: Faccioli, Idrissi. Pelatih: Navarro

Wasit: Milone dari Barcellona Pozzo di Gotto

Gol: menit ke-26 babak pertama Asanji, menit ke-37 babak pertama Minessi, menit ke-39 babak kedua Bonomi

Kartu kuning: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane mendapat kartu merah pada menit ke-34 babak kedua akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir

Waktu tambahan: 1 menit babak pertama, 4 menit babak kedua



