Melawan tim asal Bergamo, mereka tampil dominan dalam permainan maupun penciptaan peluang, dengan sikap tim yang berambisi berada di papan atas, tempo tinggi dan ketenangan luar biasa pada momen-momen penting. Sebuah unjuk kekuatan yang memperbesar ambisi tim untuk bersaing di papan atas.

Kerja sama antara penyerang Asanji, yang sangat kuat secara fisik, dan Vos yang kembali tampil prima berjalan sangat baik: keduanya berkali-kali merepotkan lawan pada awal laga. Namun, Ossola-lah yang mendominasi, menegaskan kualitasnya sebagai pemain yang layak tampil di level lebih tinggi: pada menit ke-30, sepakan kaki kirinya menyerempet tiang gawang. Dua menit kemudian, gol pembuka yang pantas mereka dapatkan tiba: Guernier, yang direkrut dari Birmingham musim panas lalu, memberikan umpan sempurna kepada gelandang berbakat Pandolfi. Gelandang kelahiran 2008 itu mencetak gol keduanya pada awal babak kedua lewat sepakan kaki kiri yang terdefleksi dan mengecoh Rovelli untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Kepastian hasil pertandingan datang pada menit-menit akhir: Cappelletti memimpin serangan balik sempurna dan menyodorkan bola kepada Idrissi yang tinggal menceploskannya untuk memastikan kemenangan 3-0. Itu menjadi gol pertama musim ini bagi mantan pemain Chelsea tersebut, yang telah mengatasi masalah fisik musim lalu dan kini semakin menjadi andalan Navarro.