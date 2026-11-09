Hari Minggu yang patut dikenang baru saja dilalui AC Milan. Tim utama Milan meraih kemenangan berharga di kandang Genoa asuhan De Rossi yang sulit ditaklukkan, sementara Milan Futuro mencatat kemenangan telak dan layak dengan skor 3-0 atas Virtus Ciserano Bergamo. Bagi anak asuh pelatih Navarro, ini merupakan hasil positif keempat secara beruntun, menegaskan performa gemilang yang dimulai dengan kemenangan atas Virtus Verona dan Chievo Verona, serta diselingi hasil imbang melawan Club Milano. Kini Milan Futuro hanya terpaut dua poin dari puncak klasemen, dengan Nibbiano dan Chievo berada dalam jangkauan untuk disalip.
Milan Futuro raih hasil positif keempat beruntun: kini terpaut dua poin dari puncak klasemen. Pandolfi dan Ossola jadi pembeda
PERTANDINGAN
Melawan tim asal Bergamo, mereka tampil dominan dalam permainan maupun penciptaan peluang, dengan sikap tim yang berambisi berada di papan atas, tempo tinggi dan ketenangan luar biasa pada momen-momen penting. Sebuah unjuk kekuatan yang memperbesar ambisi tim untuk bersaing di papan atas.
Kerja sama antara penyerang Asanji, yang sangat kuat secara fisik, dan Vos yang kembali tampil prima berjalan sangat baik: keduanya berkali-kali merepotkan lawan pada awal laga. Namun, Ossola-lah yang mendominasi, menegaskan kualitasnya sebagai pemain yang layak tampil di level lebih tinggi: pada menit ke-30, sepakan kaki kirinya menyerempet tiang gawang. Dua menit kemudian, gol pembuka yang pantas mereka dapatkan tiba: Guernier, yang direkrut dari Birmingham musim panas lalu, memberikan umpan sempurna kepada gelandang berbakat Pandolfi. Gelandang kelahiran 2008 itu mencetak gol keduanya pada awal babak kedua lewat sepakan kaki kiri yang terdefleksi dan mengecoh Rovelli untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Kepastian hasil pertandingan datang pada menit-menit akhir: Cappelletti memimpin serangan balik sempurna dan menyodorkan bola kepada Idrissi yang tinggal menceploskannya untuk memastikan kemenangan 3-0. Itu menjadi gol pertama musim ini bagi mantan pemain Chelsea tersebut, yang telah mengatasi masalah fisik musim lalu dan kini semakin menjadi andalan Navarro.
Kualitas Berkuasa Bersama Ossola dan Pandolfi
Setelah menghabiskan sebagian besar pemusatan latihan pramusim bersama tim utama, Ossola, pemain kelahiran 2007, terus membuktikan diri sebagai pemain yang luar biasa untuk level Serie D: ia mengatur permainan, memimpin tim, dan mengemban tanggung jawab yang nyata. Ia layak naik ke divisi yang lebih tinggi, dengan keyakinan bahwa ia juga mampu menunjukkan kualitasnya di Serie B tanpa kesulitan.
Di antara banyak pemain, perkembangan Pandolfi patut disorot: selain mencetak dua gol, ia semakin terlibat dalam permainan sebagai gelandang dan mampu menjadi penentu di 25 meter terakhir lapangan. AC Milan sangat percaya kepadanya. Bersama Vos, ia bisa membentuk lini tengah berkualitas tinggi. Kreativitas Idrissi ditambah bakat Guernier menjadi modal bagi Milan Futuro untuk kini, tanpa ragu, membidik posisi pertama di klasemen.
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