Hari yang penting yang menandai awal yang baru: pagi ini, tim Milan Futuro asuhan Sergio Navarro Barquero—yang beberapa hari lalu diumumkan sebagai pelatih baru—telah berkumpul. Ia akan dibantu oleh Roberto Robles Feijoo (39 tahun) sebagai asisten pelatih. Pagi ini diisi dengan tes kebugaran, sedangkan pada sore hari, dalam sesi latihan kedua hari ini, dijadwalkan akan ada latihan di lapangan.
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Milan Futuro, pemusatan latihan bersama Navarro dimulai: daftar pemain yang dipanggil. Inilah yang tetap bertahan dan yang akan hengkang
DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL
Dalam beberapa minggu ke depan, Milan Futuro akan berlatih setiap hari, dengan sesi pagi, menjelang dimulainya kompetisi Serie D yang akan dimulai pada Minggu, 6 September. Para pemain muda Rossoneri masih menunggu pengumuman grup mana yang akan mereka tempati, dengan hasil pengundian diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan Juli. Pertandingan resmi pertama dijadwalkan pada 29-30 Agustus, yang merupakan babak pertama Coppa Italia Serie D.
Berikut adalah para pemain yang dipanggil untuk sesi latihan pertama, yang dijadwalkan pada sore hari Selasa, 14 Juli 2026: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.
Besok, Lorenzo Calvani, bek kiri yang baru bergabung dari Lazio, juga diperkirakan akan bergabung dengan tim.
SIAPA YANG TETAP DAN SIAPA YANG PERGI
Dalam skuad baru yang tersedia bagi pelatih Navarro, menonjol kehadiran tiga pemain yang selalu, atau hampir selalu, menjadi bagian dari tim utama, yaitu Vos, Zeroli, dan Balentien: bagi Vos, ini hanyalah masa penantian sebelum ia menemukan klub baru di bursa transfer, sedangkan bagi gelandang asal Italia tersebut, ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan untuk peminjaman. Hanya Balentien yang mungkin tetap bertahan di skuad Milan Futuro yang akan didominasi oleh Malick Cisse, bek berbakat asal Senegal, serta Vladimirov, Pandolfi, dan Castiello.
Pemain yang akan hengkang adalah penyerang asal Jerman Asanji, Sia, dan Eletu, sedangkan untuk Cappelletti dan Sardo, sedang berlangsung pembicaraan dengan Catanzaro.
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