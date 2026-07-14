Milan Futuro, pemusatan latihan bersama Navarro dimulai: daftar pemain yang dipanggil. Inilah yang tetap bertahan dan yang akan hengkang

Dalam beberapa minggu ke depan, Milan Futuro akan berlatih setiap hari, dengan sesi pagi, menjelang dimulainya kompetisi Serie D yang akan dimulai pada Minggu, 6 September. Para pemain muda Rossoneri masih menunggu pengumuman grup mana yang akan mereka tempati, dengan hasil pengundian diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan Juli. Pertandingan resmi pertama dijadwalkan pada 29-30 Agustus, yang merupakan babak pertama Coppa Italia Serie D.

Berikut adalah para pemain yang dipanggil untuk sesi latihan pertama, yang dijadwalkan pada sore hari Selasa, 14 Juli 2026: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.





Besok, Lorenzo Calvani, bek kiri yang baru bergabung dari Lazio, juga diperkirakan akan bergabung dengan tim.