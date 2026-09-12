Musim panas Youssouf Fofana menjadi roller coaster emosi: dari keinginan untuk kembali bermain di lini tengah bersama Amorim hingga keputusan pelatih Portugal itu untuk mencoretnya dari proyek teknisnya tepat 3 pekan sebelum dimulainya musim.

Mantan pemain Monaco itu, setelah lama memikirkan tawaran Galatasaray, sempat berjanji kepada Lyon, tetapi pada hari terakhir bursa transfer benar-benar terjadi segalanya: pada pukul 13.00 Milan mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut soal pembagian gaji pemain kelahiran 1999 itu. Semuanya selesai? Jauh dari itu karena Lyon tidak berhasil menuntaskan penjualan Tagliafico ke Atletico Madrid dan memberi tahu Milan, sekitar pukul 18.45, bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pendaftaran Fofana karena tidak memiliki ruang gaji.





Mantan pemain Monaco itu tetap menunggu panggilan pada detik-detik terakhir, yang datang sekitar pukul 19.15: di seberang telepon ada Sevilla dan kata 'ya' pun langsung keluar, karena hanya ada sedikit waktu untuk menyelesaikan semua proses birokrasi. 45 menit itu mengubah jalan cerita musim Fofana, yang kini bisa menjadi pembeda di Spanyol. Dan jika awal yang baik menjadi pertanda...