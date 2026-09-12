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Milan, Fofana menaklukkan Sevilla: penampilan luar biasa melawan Valencia, para suporter sudah tergila-gila pada gelandang Prancis itu

AC Milan

Milan, Fofana pindah ke Sevilla satu jam sebelum bursa transfer ditutup: dampak sangat positif gelandang Prancis itu di La Liga

Musim panas Youssouf Fofana menjadi roller coaster emosi: dari keinginan untuk kembali bermain di lini tengah bersama Amorim hingga keputusan pelatih Portugal itu untuk mencoretnya dari proyek teknisnya tepat 3 pekan sebelum dimulainya musim.

Mantan pemain Monaco itu, setelah lama memikirkan tawaran Galatasaray, sempat berjanji kepada Lyon, tetapi pada hari terakhir bursa transfer benar-benar terjadi segalanya: pada pukul 13.00 Milan mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut soal pembagian gaji pemain kelahiran 1999 itu. Semuanya selesai? Jauh dari itu karena Lyon tidak berhasil menuntaskan penjualan Tagliafico ke Atletico Madrid dan memberi tahu Milan, sekitar pukul 18.45, bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pendaftaran Fofana karena tidak memiliki ruang gaji.


Mantan pemain Monaco itu tetap menunggu panggilan pada detik-detik terakhir, yang datang sekitar pukul 19.15: di seberang telepon ada Sevilla dan kata 'ya' pun langsung keluar, karena hanya ada sedikit waktu untuk menyelesaikan semua proses birokrasi. 45 menit itu mengubah jalan cerita musim Fofana, yang kini bisa menjadi pembeda di Spanyol. Dan jika awal yang baik menjadi pertanda...

  • Debut yang meyakinkan

    Sevilla wajib merekrut seorang gelandang pada hari terakhir bursa transfer, tetapi dengan anggaran terbatas mereka tidak punya rencana yang begitu ambisius. Namun, bursa transfer juga menghadirkan kisah seperti ini, dengan kereta yang harus segera dikejar dan bisa mengubah sejarah: Fofana menandatangani kontrak dengan klub Andalusia itu dengan status pinjaman murni gratis, dengan lebih dari 50% gajinya ditanggung Milan.

    Debutnya di La Liga terjadi pada 6 September di markas Espanyol: masuk setengah jam sebelum laga usai, Fofana nyaris mencetak gol besar dan, secara keseluruhan, menampilkan performa yang sangat meyakinkan dalam hasil akhir 1-1.

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  • Pemain terbaik di lapangan saat melawan Valencia

    Tanda seru pada awal petualangan Fofana di La Liga hadir kemarin dalam kemenangan 1-0 Sevilla atas Valencia: dimainkan sejak menit pertama, mantan pemain Monaco itu menampilkan performa berlevel tinggi dan menjadi yang terbaik di lapangan.

    Data yang tercatat sangat jelas: akurasi operan 90%, 100% operan panjang berhasil, 6 kali merebut bola dalam fase bertahan, 8 kali memenangkan kembali penguasaan bola, dan total 3 tembakan tepat sasaran. Fofana diganjar nilai 7 oleh semua surat kabar olahraga utama Spanyol.

  • Suporter antusias terhadap Fofana

    "Penampilan total", "Kami telah mendapatkan gelandang hebat" adalah dua komentar yang paling ramai bermunculan di X dari para suporter Sevilla. Fofana sudah masuk ke hati para pendukung klub Andalusia itu, sementara masa depannya masih sepenuhnya harus ditulis. Milan dan Sevilla menuntaskan operasi ini dengan status pinjaman murni karena tidak ada waktu untuk menyepakati valuasi yang tepat untuk opsi pembelian, tetapi tidak tertutup kemungkinan kedua klub kembali berunding pada akhir musim.

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