Petualangan Fofana di Milan sejauh ini benar-benar menjadi taman hiburan emosi: pada musim pertama performanya cukup bagus dengan ledakan kemenangan Piala Super Italia di final melawan Inter, sementara pada musim lalu pemain Prancis itu tidak mampu menampilkan performa level tinggi secara konsisten. Seiring akhir musim yang rumit, muncullah keputusan, yang disepakati antara staf teknis dan jajaran manajemen, untuk membuka peluang penjualan pada sesi bursa transfer ini. Youssouf menyadari bahwa posisinya di dalam klub telah menjadi lemah dan ia sedang berusaha melawan, dalam arti olahraga, kondisi ini.