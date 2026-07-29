Petualangan Fofana di Milan sejauh ini benar-benar menjadi taman hiburan emosi: pada musim pertama performanya cukup bagus dengan ledakan kemenangan Piala Super Italia di final melawan Inter, sementara pada musim lalu pemain Prancis itu tidak mampu menampilkan performa level tinggi secara konsisten. Seiring akhir musim yang rumit, muncullah keputusan, yang disepakati antara staf teknis dan jajaran manajemen, untuk membuka peluang penjualan pada sesi bursa transfer ini. Youssouf menyadari bahwa posisinya di dalam klub telah menjadi lemah dan ia sedang berusaha melawan, dalam arti olahraga, kondisi ini.
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Milan, Fofana berbicara dengan Amorim: dari peran hingga dua permintaan di bursa transfer, ini yang tersaring soal masa depan
Masalah peran
Pertimbangan yang dibuat Milan soal Fofana lebih karena faktor peluang, karena dari sisi karakteristik permainan sang pemain Prancis itu bisa berkembang dalam ide-ide Amorim. Dan justru pada aspek inilah mantan pemain Monaco itu ingin menekankan, dimulai dari perannya: nomor 19 itu ingin bermain sebagai gelandang bertahan dalam formasi dua gelandang tengah yang merupakan asal-usul permainannya sekaligus zona nyamannya. Sejak berada di Milan, Fofana hampir tidak pernah bermain di peran idealnya, melainkan selalu sebagai gelandang box-to-box, kecuali dalam satu periode bersama Fonseca.
Pembicaraan dengan Amorim
Pada fase pramusim ini, Amorim menargetkan untuk mengenal para pemainnya secara mendalam, baik dari sudut pandang teknis maupun karakter. Sejumlah pembicaraan personal dilakukan untuk memperkuat strateginya: Gila jelas menjadi yang paling sering diajak berdiskusi, tetapi dalam beberapa hari terakhir pelatih asal Portugal itu juga terlibat dalam pembicaraan panjang dengan Fofana: gelandang Prancis tersebut, di antara banyak topik yang dibahas, menegaskan kembali bahwa prioritasnya tetap bertahan di Milan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari mekanisme tim.
DUA PERMINTAAN
Saat ini, bursa transfer di sekitar Fofana menggambarkan lautan yang tenang dengan hanya dua peminat yang menunggu untuk merapat ke pelabuhan. Crystal Palace sangat tertarik dan telah menjalin kontak awal, tetapi Everton juga menunjukkan jenis ketertarikan tertentu. Belum ada yang benar-benar konkret, tetapi keduanya tetap menjadi dua kemungkinan. Milan menilainya di kisaran 15/20 juta dan akan segera memutuskan apakah akan mengupayakan penjualan atau mengalihkan perhatian ke gelandang lain (Ricci yang paling diunggulkan, red).
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