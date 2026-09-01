Dengan gagalnya transfer Fofana ke Lyon, kini terbuka fase kedua bagi Milan yang harus mencari klub baru untuk gelandang asal Prancis itu. Opsi Besiktas tetap terbuka setelah kontak pada sore hari: Italiano sedang mendorong untuk membawanya ke Istanbul. Bursa transfer Turki ditutup dalam lima hari, jadi masih ada semua waktu yang diperlukan untuk menuntaskan operasi ini. Di latar belakang ada juga Galatasaray.