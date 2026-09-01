Sensasi tepat di garis finis: Lyon tidak bisa mendaftarkan Youssouf Fofana setelah mencapai kesepakatan dengan AC Milan saat jam makan siang. Klub Prancis itu memiliki pembatasan yang kompleks dan ketat dari FIFA dan harus membebaskan ruang gaji lewat penjualan Fofana lainnya, Malick, yang hingga kini tak kunjung terwujud.
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Milan, Fofana absen melawan Lyon: Besiktas dan Fenerbahce kembali mengejar gelandang Prancis itu
KESEPAKATAN YANG GAGAL TERWUJUD
Pukulan telak bagi Lyon dan Fofana setelah dua hari negosiasi dan kontak intens dengan Milan. Kesepakatan telah dicapai dengan dasar pinjaman berbayar sebesar 2 juta euro disertai opsi pembelian senilai 12 juta euro, dengan klub AC Milan ikut menanggung sebagian kecil gaji gelandang Prancis itu. Kegagalan transfer sebelum pukul 20.00, waktu penutupan bursa transfer di Prancis dan Italia tetapi tidak di Inggris, membuat negosiasi yang nyaris rampung itu batal.
Besiktas dan Galatasaray kembali dalam perburuan
Dengan gagalnya transfer Fofana ke Lyon, kini terbuka fase kedua bagi Milan yang harus mencari klub baru untuk gelandang asal Prancis itu. Opsi Besiktas tetap terbuka setelah kontak pada sore hari: Italiano sedang mendorong untuk membawanya ke Istanbul. Bursa transfer Turki ditutup dalam lima hari, jadi masih ada semua waktu yang diperlukan untuk menuntaskan operasi ini. Di latar belakang ada juga Galatasaray.
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