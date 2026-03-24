Milan, Filippo Galli: "Berlusconi melarang konsumsi makanan manis dan menemukan Gullit, serta membantah rumor tentang Rummenigge ke Inter dan Tacconi ke Juventus"

Mantan bek AC Milan itu mengenang masa-masa kejayaan yang dijalani bersama sang presiden.

Filippo Galli mengenang kariernya bersama Milan era Silvio Berlusconi. Mantan bek Rossonero itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Helikopter-helikopter di Arena, sungguh berisiko. Momen-momen yang luar biasa, fantastis. Kami berangkat dari bandara VIP Linate pada pagi hari. Hujan sangat deras, tapi ada banyak sekali orang. Mereka menyanyikan yel-yel dan slogan, dipandu oleh Cesare Cadeo. Suasana sangat meriah dan penuh semangat, beberapa dari kami merasa takut karena keramaian yang berlebihan. Rencananya ada pertunjukan, tapi dibatalkan karena cuaca buruk."


"Berlusconi ingin membuat kejutan. Dia bilang kepada kami untuk melupakan lelucon dan ejekan, bahwa kami adalah Milan dan hanya fokus pada Milan, bahwa tim ini ditakdirkan untuk menang".

"Lalu kami pergi ke Arcore, dengan helikopter. Tahun pertama adalah masa adaptasi: ada pemain baru dan ide-ide baru, beberapa orang agak bingung."


  • "Kiper Juventus, Tacconi, mengatakan bahwa helikopter itu akan kita gunakan untuk melarikan diri? Nyatanya, yang terjadi justru berbeda."

    "Penyerang Inter, Rummenigge, mengatakan bahwa untuk menang tidak cukup hanya dengan membeli banyak pemain bintang, Berlusconi menjawabnya: tunggu dan lihat saja."


    "Presiden sangat memperhatikan detail, termasuk soal makanan. Di Barcelona, seingat saya saat Trofeo Gamper, dia berdebat dengan pelatih dan dokter soal makanan penutup, lalu melarangnya. Tapi hari itu kami menemukan Ruud Gullit. Silvio berkata kepada kami: 'Aku melihat seorang pemain dari Milan'. Itulah dia, dan dia merekrutnya tahun berikutnya bersama Marco Van Basten dan Arrigo Sacchi, sebuah pilihan yang sangat tepat. Dia merekrutnya dari Serie B, sebuah taruhan besar. Berlusconi sering mengatakan bahwa mereka berbagi ide untuk menang sambil bersenang-senang. Dia ingin membawa Milan ke puncak Italia, Eropa, dan dunia. Kami berhasil."


Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL