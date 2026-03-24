Milan, Filippo Galli: "Berlusconi melarang konsumsi makanan manis dan menemukan Gullit, serta membantah rumor tentang Rummenigge ke Inter dan Tacconi ke Juventus"

Filippo Galli mengenang kariernya bersama Milan era Silvio Berlusconi. Mantan bek Rossonero itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Helikopter-helikopter di Arena, sungguh berisiko. Momen-momen yang luar biasa, fantastis. Kami berangkat dari bandara VIP Linate pada pagi hari. Hujan sangat deras, tapi ada banyak sekali orang. Mereka menyanyikan yel-yel dan slogan, dipandu oleh Cesare Cadeo. Suasana sangat meriah dan penuh semangat, beberapa dari kami merasa takut karena keramaian yang berlebihan. Rencananya ada pertunjukan, tapi dibatalkan karena cuaca buruk."





"Berlusconi ingin membuat kejutan. Dia bilang kepada kami untuk melupakan lelucon dan ejekan, bahwa kami adalah Milan dan hanya fokus pada Milan, bahwa tim ini ditakdirkan untuk menang".

"Lalu kami pergi ke Arcore, dengan helikopter. Tahun pertama adalah masa adaptasi: ada pemain baru dan ide-ide baru, beberapa orang agak bingung."



