Torriani 5: pada babak pertama, ia melakukan beberapa penyelamatan yang menjaga timnya tetap dalam pertandingan. Nilainya berkurang satu poin karena kesalahan yang berujung pada gol Ferencvaros.

Terracciano 4,5: kembali menjadi starter sebagai bek kanan dan jelas tidak tampil mengesankan, justru sebaliknya. Umpan silangnya yang melenceng beberapa meter dan siulan dari publik San Siro merangkum penampilannya malam itu.

De Winter 4,5: satu langkah maju, dua langkah mundur bagi bek asal Belgia ini. Konsistensi penampilan jelas menjadi salah satu hal yang harus ia perbaiki. Bersama Torriani, ia turut menyebabkan gol pertama Ferencvaros dan juga memikul banyak kesalahan atas gol kedua tim asal Hongaria itu. Kurang fokus.

Diawara 6: untuk pertama kalinya musim ini, Amorim menempatkannya di posisi alaminya sebagai bek tengah. Ia tampil meyakinkan saat membangun serangan pada setengah jam pertama. Namun, ia melakukan beberapa kesalahan menjelang akhir babak pertama ketika Ferencvaros meningkatkan tekanan dalam serangan. (Mulai menit 46, Gila 5,5: awal penampilannya kurang baik dan ia kalah dalam beberapa duel. Ia lengah menghadapi serangan balik yang berujung pada gol kedua tim asal Hongaria. Menjelang akhir laga, ia mengerahkan segalanya, termasuk saat menyerang, tetapi itu tidak cukup)

Bartestaghi 5: tampil kurang berani dan hanya menjalankan tugas seadanya pada awal laga. Ia juga jarang maju membantu serangan ketika Milan tertinggal. Tidak efektif. (Mulai menit 68, Camarda 5,5: ia berusaha mencetak gol menjelang akhir laga, tetapi tidak menemukan penyelesaian yang menentukan)

Hutchinson 6: variasi permainannya tidak banyak dan terkadang terlihat monoton, tetapi ia aktif berusaha menciptakan peluang dan tidak menyerah hingga akhir.

Musah 5: penampilan buruk dari gelandang asal Amerika Serikat ini, yang tampak hampir tidak bersemangat. Pada menit keempat, ia kehilangan bola di area berbahaya sehingga Joseph mendapat peluang di depan gawang. Amorim menariknya saat jeda karena menyadari ini bukan malamnya. (Mulai menit 46, Moreira 6: salah satu dari sedikit pemain yang mampu menyulitkan pertahanan tim tamu)

Jashari 5: tempo permainannya lambat, terlalu lambat bagi mantan pemain Bruges ini. Ia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan, kehilangan orientasi dan terlalu sering kehilangan bola akibat kesalahan sederhana di wilayah pertahanannya sendiri. Nyaris tak terlihat. (Mulai menit 63, Modric 5,5: ia mencoba mengatur permainan, tetapi jauh kurang akurat dari biasanya)

Cisse 5: ia tidak dapat merayakan pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior asuhan Mancini seperti yang diharapkannya. Kerap dijaga oleh dua pemain tim tamu, ia tidak mampu menemukan ruang untuk memainkan sepak bolanya. Ia menyia-nyiakan peluang emas dengan melepaskan tembakan tinggi dari tengah kotak penalti. (Mulai menit 46, Pulisic 5: ia tidak bersinar seperti dalam derbi)

Rabiot 5: tampak kurang termotivasi meski mengenakan ban kapten saat Maignan absen. Ia jarang terlihat.

Gonçalo Ramos 5: penyerang asal Portugal ini tengah mengalami penurunan performa yang tajam. Ia melakukan beberapa pelanggaran, terlihat sangat gelisah dan tidak pernah melepaskan tembakan berbahaya ke gawang. Tak seperti biasanya.

Pelatih Amorim 5: sebelum laga, ia telah mengingatkan timnya agar tidak lagi memikirkan kemenangan dalam derbi, tetapi para pemain tidak mengindahkannya. Penampilan dan hasil yang memalukan bagi pelatih asal Portugal itu.