Rabu 29 Juli adalah tanggal yang dilingkari merah dalam kalender Fenerbahce karena di markas Gornik Zabrze akan dipertaruhkan tiket ke play-off Liga Champions (pada leg pertama klub Turki itu menang 1-0) dan peluang bagus untuk meyakinkan Leao agar pindah ke kubu kuning-biru Istanbul. Partisipasi di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa bisa menjadi faktor dalam pilihan pemain Portugal itu, meski setelah itu masih ada dua putaran lagi dengan risiko baru mencapai 25 Agustus. Klub Turki tersebut, meski membantah telah mengajukan proposal total 100 juta antara pemain itu dan Milan, sedang menyiapkan misi ke Italia dalam waktu dekat.
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Milan, Fenerbahce siapkan serbuan untuk Leao: jajaran direksi akan berada di Milan pekan depan. Galatasaray juga ikut dalam persaingan
Jajaran direksi di Milan
Fenerbahce bermimpi menyusun trisula impian yang terdiri dari Greenwood, Muriqi, dan Leao. Dua nama pertama sudah berhasil didapatkan dan kini giliran target yang jelas paling sulit. Jorge Mendes sudah bekerja selama beberapa hari untuk menjalin kontak antara klub Turki itu dan AC Milan, sementara perantara-perantara Italia lainnya sedang berhubungan dengan Leao untuk memaparkan kualitas proyek olahraga tersebut serta besarnya tawaran ekonomi senilai 12 juta euro termasuk bonus. Menurut informasi yang diperoleh calciomercato.com, sebagian dari jajaran manajemen Fenerbahce akan berada di Milan untuk bernegosiasi dengan AC Milan: tujuannya adalah menurunkan permintaan 60 juta euro dari klub yang bermarkas di via Aldo Rossi tersebut.
GALATASARAY MENAWARKAN PEMINJAMAN
Fenerbahce benar-benar serius memburu Leao dan menantang Galatasaray dalam derby transfer yang tak biasa, tetapi sarat gengsi. Sebenarnya, juara Turki itu sudah lebih dulu mengajukan tawaran verbal senilai 30 juta untuk Leao, yang langsung ditolak. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, mereka mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian, sementara AC Milan tetap menginginkan opsi transfer permanen
Sembari menunggu Leao benar-benar mengambil keputusan terkait kemungkinan bermain di Süper Lig.
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