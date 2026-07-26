Fenerbahce benar-benar serius memburu Leao dan menantang Galatasaray dalam derby transfer yang tak biasa, tetapi sarat gengsi. Sebenarnya, juara Turki itu sudah lebih dulu mengajukan tawaran verbal senilai 30 juta untuk Leao, yang langsung ditolak. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, mereka mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian, sementara AC Milan tetap menginginkan opsi transfer permanen

Sembari menunggu Leao benar-benar mengambil keputusan terkait kemungkinan bermain di Süper Lig.