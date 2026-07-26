Rabu, 29 Juli, adalah tanggal yang dilingkari merah di kalender Fenerbahce karena di markas Gornik Zabrze, tiket ke play-off Liga Champions akan dipertaruhkan (pada leg pertama klub Turki itu menang 1-0) dan ada peluang bagus untuk meyakinkan Leao agar pindah ke kubu kuning-biru Istanbul. Partisipasi di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa bisa menjadi faktor dalam pilihan pemain Portugal itu, meski setelahnya masih ada dua putaran lain dengan risiko baru tiba pada 25 Agustus. Klub Turki itu, meski membantah telah mengajukan tawaran total 100 juta untuk sang pemain dan Milan, sedang menyiapkan misi ke Italia dalam waktu dekat.
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Milan, Fenerbahce siapkan gebrakan untuk Leao: jajaran direksi akan berada di Milan pekan depan. Galatasaray juga ikut bersaing
MANAJEMEN DI MILANO
Fenerbahce bermimpi membentuk trisula impian yang terdiri dari Greenwood, Muriqi, dan Leao. Dua nama pertama sudah berhasil didapatkan dan kini giliran target yang jelas paling sulit. Jorge Mendes sudah bekerja selama beberapa hari untuk menjalin kontak antara klub Turki itu dan AC Milan, sementara perantara Italia lainnya sedang berhubungan dengan Leao untuk memaparkan kualitas proyek olahraga tersebut serta besarnya tawaran ekonomi senilai 12 juta euro termasuk bonus. Menurut yang didapat calciomercato.com, sebagian jajaran direksi Fenerbahce akan berada di Milan untuk bernegosiasi dengan AC Milan: tujuannya adalah menurunkan permintaan 60 juta euro dari klub Via Aldo Rossi itu.
Tawaran pertama Galatasaray ditolak
Fenerbahce benar-benar serius untuk Leao dan menantang Galatasaray dalam derby bursa transfer yang tidak biasa, namun tetap panas. Sebenarnya juara Turki itu sudah mengajukan tawaran verbal sebesar 30 juta untuk Leao, yang langsung ditolak. Mereka akan mencoba lagi dalam beberapa hari ke depan setelah sejumlah operasi penjualan pemain rampung. Sambil menunggu Leao benar-benar mengambil keputusan terkait kemungkinan bermain di Süper Lig.
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