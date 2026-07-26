Rabu, 29 Juli, adalah tanggal yang dilingkari merah di kalender Fenerbahce karena di markas Gornik Zabrze, tiket ke play-off Liga Champions akan dipertaruhkan (pada leg pertama klub Turki itu menang 1-0) dan ada peluang bagus untuk meyakinkan Leao agar pindah ke kubu kuning-biru Istanbul. Partisipasi di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa bisa menjadi faktor dalam pilihan pemain Portugal itu, meski setelahnya masih ada dua putaran lain dengan risiko baru tiba pada 25 Agustus. Klub Turki itu, meski membantah telah mengajukan tawaran total 100 juta untuk sang pemain dan Milan, sedang menyiapkan misi ke Italia dalam waktu dekat.