Misi baru Gerry Cardinale di Milan memiliki, di antara sekian banyak tujuannya, misi untuk menyelesaikan dan membuka kebuntuan lebih dari satu situasi yang di bursa transfer sedang menghalangi AC Milan memenuhi permintaan tambahan pelatih Rubén Amorim setelah perekrutan Gonçalo Ramos dan Mario Gila dengan nilai sekitar 100 juta euro. Persoalan paling pelik dan dalam beberapa hal paling mendesak adalah yang berkaitan dengan masa depan Rafael Leao.
Diterjemahkan oleh
Milan, Fenerbahce serius memburu Rafael Leao: kunjungan ke Milan sudah dijadwalkan, berapa yang diminta AC Milan dan apa tawaran klub Turki itu
Semuanya Menginginkan Hal yang Sama
Pemain Portugal itu sedang menikmati hari-hari terakhir liburannya setelah tersingkir di Piala Dunia bersama timnasnya, sembari menunggu, seperti halnya AC Milan, untuk menentukan tujuan berikutnya. Pernyataan-pernyataan berulang yang disampaikannya pada Mei lalu, keinginan untuk menutup bab Italia dan menjalani petualangan baru di liga baru setelah 7 tahun bersama AC Milan, tetap lebih relevan dari sebelumnya. Dan itu sejalan dengan keinginan AC Milan, yang menilai waktunya untuk berpisah sudah tiba. Karena alasan teknis-taktis, ekonomi (Leao adalah pemain dengan bayaran tertinggi dengan gaji 7 juta euro, termasuk bonus), dan motivasi. Namun hingga saat ini, situasinya berada dalam fase kebuntuan yang berbahaya.
ANTARA INGGRIS DAN TURKI
Bukan rahasia lagi bahwa penyerang Portugal itu mengharapkan jalan keluar menuju liga level atas yang sesuai dengan keinginannya, antara Spanyol dan terutama Inggris. Dan hingga saat ini rumor soal penjajakan yang dilakukan Aston Villa dan Tottenham belum menemukan kecocokan dengan fakta konkret. Satu-satunya wujud ketertarikan untuk Leao datang dari Turki dan dari dua klub paling bergengsi di Super Lig, Galatasaray dan Fenerbahce. Solusi yang untuk saat ini belum membangkitkan antusiasme dari pihak yang bersangkutan meski ada tawaran gaji dua digit di atas meja.
BIAYA OPERASI TERSEBUT
Di sisi lain, AC Milan berharap menerima tawaran untuk transfer permanen dengan nilai dasar 60 juta euro. Nilai buku pemain kelahiran 1999 itu, dengan mengambil patokan laporan keuangan terakhir yang disetujui (per 30 Juni 2025), adalah 16,8 juta euro dan target AC Milan adalah membukukan capital gain yang signifikan yang membuka sumber daya penting untuk diinvestasikan kembali demi pembelian gelandang serang baru berkaki kiri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa, jika kebuntuan dalam beberapa hari terakhir terus berlanjut, AC Milan bisa membuka diri pada solusi alternatif seperti pinjaman yang cukup mahal dengan kewajiban pembelian bersyarat demi menyelesaikan persoalan Leao.
Upaya Fenerbahce
Pemain tersebut, yang dipastikan akan absen pada laga uji coba resmi pertama pada Sabtu 25 melawan Celtic Glasgow, dijadwalkan tiba di Australia, etape pertama tur keliling dunia tim asuhan Amorim, bersama rekan senegaranya Gonçalo Ramos pada 29 Juli. Pada tanggal tersebut, masa depannya mungkin masih belum terselesaikan, tetapi terkait hal itu ada pembaruan penting yang muncul dalam beberapa jam terakhir. Delegasi Fenerbahce telah menjadwalkan kunjungan kilat ke Milan untuk bertemu dengan pengacara yang mewakili kepentingan Leao dan menyampaikan proposal (10 juta per musim) yang datang dari klub Turki tersebut. Klub itu sudah menginvestasikan lebih dari 60 juta euro di bursa transfer musim panas untuk mendatangkan Nathan Aké, Vedat Muriqi, dan Mason Greenwood, dan kini, setelah kontak dengan para perantara yang terlibat dalam operasi ini, juga memikirkan Rafa Leo.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami