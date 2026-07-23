Milan, Fenerbahce serius memburu Rafael Leao: kunjungan ke Milan sudah dijadwalkan, berapa yang diminta AC Milan dan apa tawaran klub Turki itu

Pemain tersebut, yang dipastikan akan absen pada laga uji coba resmi pertama pada Sabtu 25 melawan Celtic Glasgow, dijadwalkan tiba di Australia, etape pertama tur keliling dunia tim asuhan Amorim, bersama rekan senegaranya Gonçalo Ramos pada 29 Juli. Pada tanggal tersebut, masa depannya mungkin masih belum terselesaikan, tetapi terkait hal itu ada pembaruan penting yang muncul dalam beberapa jam terakhir. Delegasi Fenerbahce telah menjadwalkan kunjungan kilat ke Milan untuk bertemu dengan pengacara yang mewakili kepentingan Leao dan menyampaikan proposal (10 juta per musim) yang datang dari klub Turki tersebut. Klub itu sudah menginvestasikan lebih dari 60 juta euro di bursa transfer musim panas untuk mendatangkan Nathan Aké, Vedat Muriqi, dan Mason Greenwood, dan kini, setelah kontak dengan para perantara yang terlibat dalam operasi ini, juga memikirkan Rafa Leo.