Milan sedang bekerja keras menjelang laga krusial di Olimpico melawan Lazio. Allegri harus absen tanpa Rabiot yang sedang menjalani skorsing dan mempertimbangkan Ricci sebagai penggantinya: mantan pemain Torino itu jelas unggul dalam persaingan dengan Jashari. Di lini depan, pasangan Christian Pulisic dan Rafael Leao tampaknya akan tetap menjadi pilihan utama, dengan Fullkrug siap masuk sebagai pengganti. Milan akan didukung oleh lebih dari 10.000 pendukung Rossoneri di Olimpico yang siap mendukung Si Iblis dalam upaya comeback Scudetto yang sulit namun mungkin.
Milan, Estupinan lebih diutamakan daripada Bartesaghi: berikut keputusan Allegri menjelang laga melawan Lazio
ESTUPINAN MENUJU PENETAPAN
Persaingan posisi bek kiri kelima menjadi keputusan tersulit yang harus diambil Allegri menjelang laga melawan Lazio. Saat ini, pelatih asal Livorno tersebut tampaknya lebih condong memilih pahlawan derby, Estupinan, yang karenanya memiliki keunggulan dalam persaingan dengan Bartesaghi. Pilihan ini juga sangat dinantikan karena dampaknya pada taktik: pemain asal Ekuador ini jauh lebih solid saat menguasai bola dibandingkan saat harus bertahan; dengan kehadirannya di lapangan (dan tanpa Rabiot, red.), tim I Diavolo akan tampil kurang seimbang namun lebih menyerang.
