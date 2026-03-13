Milan, Estupinan lebih diutamakan daripada Bartesaghi: berikut keputusan Allegri menjelang laga melawan Lazio

Persaingan posisi bek kiri kelima menjadi keputusan tersulit yang harus diambil Allegri menjelang laga melawan Lazio. Saat ini, pelatih asal Livorno tersebut tampaknya lebih condong memilih pahlawan derby, Estupinan, yang karenanya memiliki keunggulan dalam persaingan dengan Bartesaghi. Pilihan ini juga sangat dinantikan karena dampaknya pada taktik: pemain asal Ekuador ini jauh lebih solid saat menguasai bola dibandingkan saat harus bertahan; dengan kehadirannya di lapangan (dan tanpa Rabiot, red.), tim I Diavolo akan tampil kurang seimbang namun lebih menyerang.