Milan, Estupiñan akan hengkang: Tottenham di Inggris tertarik padanya, berikut permintaan Rossoneri

Masa depan PervisEstupiñan berada di ujung tanduk. Pemain sayap asal Ekuador ini—yang baru bergabung dengan AC Milan dari Brighton secara permanen pada musim panas lalu dengan biaya transfer 17 juta euro ditambah bonus 2 juta euro—belum sepenuhnya meyakinkan jajaran manajemen AC Milan dan berpotensi meninggalkan Italia setelah satu musim. Meskipun mencetak gol penentu kemenangan dalam derby melawan Inter, mantan pemain Villarreal ini sering kali menjadi sorotan negatif karena penampilannya yang kurang memuaskan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pelatih Max Allegri lebih memilih pemain muda Davide Bartesaghi daripada dirinya.