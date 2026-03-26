Masa depan PervisEstupiñan berada di ujung tanduk. Pemain sayap asal Ekuador ini—yang baru bergabung dengan AC Milan dari Brighton secara permanen pada musim panas lalu dengan biaya transfer 17 juta euro ditambah bonus 2 juta euro—belum sepenuhnya meyakinkan jajaran manajemen AC Milan dan berpotensi meninggalkan Italia setelah satu musim. Meskipun mencetak gol penentu kemenangan dalam derby melawan Inter, mantan pemain Villarreal ini sering kali menjadi sorotan negatif karena penampilannya yang kurang memuaskan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pelatih Max Allegri lebih memilih pemain muda Davide Bartesaghi daripada dirinya.
Milan, Estupiñan akan hengkang: Tottenham di Inggris tertarik padanya, berikut permintaan Rossoneri
MINAT TERHADAP PREMIER LEAGUE
Menurut laporan Alessandro Jacobone di akun X-nya, Tottenham dilaporkan telah mengincar pemain sayap AC Milan tersebut, terutama jika Spurs memutuskan untuk menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih (yang pernah melatih Estupiñan saat masih di Brighton) untuk musim depan.
PERMINTAAN MILAN
Pihak Milan sendiri tampaknya tidak akan keberatan sama sekali jika pemain kelahiran 1998 itu hengkang. Perlu diingat, pada musim panas lalu Milan telah mengeluarkan 17 juta euro, ditambah bonus sebesar dua juta euro, untuk mendapatkan pemain asal Ekuador tersebut secara permanen. Kini, untuk menghindari kerugian, Rossoneri harus menjualnya seharga sekitar 14 juta euro. Inilah permintaan yang seharusnya diajukan oleh manajemen Milan, jika Tottenham benar-benar menunjukkan minat yang serius.