Delapan belas tahun, satu musim Serie B yang penting sudah dijalani, dan kontraknya baru saja diperpanjang hingga 2031. Sinyal kepercayaan yang jelas, tak terbantahkan. Christian Comotto adalah salah satu pemain muda yang diputuskan Milan untuk diandalkan pada masa kini dan, terutama, masa depan. Gelandang kelahiran 2008, putra mantan bek Fiorentina dan Torino Gianluca Comotto, ia kembali ke AC Milan setelah masa peminjamannya di Spezia dan pada musim panas 2026 dimasukkan ke dalam kelompok tim utama. Menjalani pramusim yang bagus sebelum kesulitan pada awal musim ini. Hal yang sepenuhnya normal dan bisa diperkirakan, Comotto saat ini berada di belakang dua juara seperti Adrien Rabiot dan Luka Modric dalam hierarki tim, selain Yunus Musah yang telah bangkit kembali. Namun, dalam proyek pengembangan pemain, angka nol pada menit bermainnya di segmen paling awal musim ini antara Serie A dan Liga Europa terasa janggal. Sebuah angka yang telah membuat sejumlah klub siaga dan sudah bergerak untuk menanyakan kepada AC Milan soal kemungkinan transfer pinjaman pada jendela transfer musim dingin.
Milan, dua klub Serie A telah meminta Comotto untuk Januari: Amorim tidak yakin dan ingin mempertahankannya di dalam skuad
Monza dan Parma tertarik
Comotto adalah gelandang yang sulit diberi satu label saja. Ia punya fisik seorang gelandang bertahan, kualitas untuk bermain sebagai mezzala, dan terutama kecenderungan alami untuk mengawal serangan dan menyelinap ke kotak penalti lawan. Pada tahun-tahunnya di tim Primavera AC Milan, ia memainkan beberapa pertandingan sebagai trequartista dengan kebebasan untuk mengembangkan permainannya secara vertikal. Karakteristiknya sudah jelas dan kini hanya dibutuhkan program yang ideal untuk membuatnya semakin kuat, lebih baik, dan fungsional.
Parma meyakini memiliki proyek teknis yang tepat untuk memaksimalkan Comotto dan sejak musim panas lalu terus menekan agen Beppe Riso, yang sebelumnya menuntaskan transfer Simone Lontani, mantan pemain AC Milan yang pergi dengan status bebas transfer. Dalam beberapa hari terakhir, klub berjuluk Ducale itu kembali bergerak dengan meminta sang pemain langsung kepada AC Milan melalui formula peminjaman dengan hak tebus. Monza asuhan Juric juga sepenuhnya terbuka untuk menyambut pemain kelahiran 2008 itu dengan status pinjaman pada Januari.
AMORIM BELUM YAKIN
Keputusan Amorim dan Cardinale untuk mempertahankan Comotto dan Camarda di dalam skuad merupakan langkah yang tegas, bulat, dan berani, dan awal musim ini tidak menggoyahkan keyakinan sang pelatih maupun pemilik AC Milan tersebut. Kini misi yang paling berat adalah memberi ruang, kepercayaan, dan menit bermain kepada dua pemain muda itu pada fase musim ketika AC Milan harus membangun fondasi untuk tampil kompetitif di semua kompetisi.
Amorim sangat percaya kepada Comotto, dan sedang menyusun rencana agar ia bisa bermain pada Oktober yang padat jadwal ini (total 7 laga hanya dalam 20 hari). Namun, mencoret salah satu dari Modric dan Rabiot dari susunan pemain inti tetap menjadi perkara yang sangat sulit, nyaris mustahil. Dalam situasi saat ini, pelatih asal Portugal itu tidak ingin memberikan persetujuannya untuk peminjaman pemain kelahiran 2008 tersebut, tetapi tentu saja semuanya akan bergantung pada ruang yang didapat sang pemain dari sekarang hingga Januari. Sebab, bekerja di samping para juara dengan kaliber seperti ini selalu bermanfaat untuk perkembangan, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah kesempatan untuk turun ke lapangan.
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