Keputusan Amorim dan Cardinale untuk mempertahankan Comotto dan Camarda di dalam skuad merupakan langkah yang tegas, bulat, dan berani, dan awal musim ini tidak menggoyahkan keyakinan sang pelatih maupun pemilik AC Milan tersebut. Kini misi yang paling berat adalah memberi ruang, kepercayaan, dan menit bermain kepada dua pemain muda itu pada fase musim ketika AC Milan harus membangun fondasi untuk tampil kompetitif di semua kompetisi.





Amorim sangat percaya kepada Comotto, dan sedang menyusun rencana agar ia bisa bermain pada Oktober yang padat jadwal ini (total 7 laga hanya dalam 20 hari). Namun, mencoret salah satu dari Modric dan Rabiot dari susunan pemain inti tetap menjadi perkara yang sangat sulit, nyaris mustahil. Dalam situasi saat ini, pelatih asal Portugal itu tidak ingin memberikan persetujuannya untuk peminjaman pemain kelahiran 2008 tersebut, tetapi tentu saja semuanya akan bergantung pada ruang yang didapat sang pemain dari sekarang hingga Januari. Sebab, bekerja di samping para juara dengan kaliber seperti ini selalu bermanfaat untuk perkembangan, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah kesempatan untuk turun ke lapangan.