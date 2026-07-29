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Claudio EcheverriGetty

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Milan ditawari Claudio Echeverri dari Manchester City: syarat-syaratnya dan situasi slot pemain non-Uni Eropa

AC Milan
Transfers
Manchester City
C. Echeverri

Setahun lalu, pada periode seperti ini, dia diinginkan hampir semua orang. Di Spanyol, di Prancis, di Italia, terutama Roma. Claudio Echeverri adalah salah satu target Massara, tetapi meski sang pemain sudah mengatakan ya, negosiasi itu tidak pernah benar-benar berjalan. Penyebabnya adalah Manchester City, pemilik hak registrasinya, yang hanya ingin melepasnya dengan status pinjaman, formula yang tidak disukai Roma. Di ibu kota, tak seorang pun ingin mengembangkan pemain milik tim lain tanpa memiliki opsi untuk menebusnya, syarat yang justru diterima Bayer Leverkusen, tempat segala sesuatunya bagi Diablito tidak berjalan ke arah yang benar.

  • 2025-2026 untuk dilupakan

    Bersama ten Hag lebih dulu dan Hjulmand setelahnya, mantan pemain River itu tidak mendapat banyak ruang, menutup paruh pertama musim dengan total 11 penampilan, tanpa kontribusi gol maupun assist. Kepindahannya pada Januari ke Girona, klub yang dikendalikan City Group, tidak mengubah arah musimnya, Echeverri menutupnya dengan 1 gol dalam 17 pertandingan (ke gawang Athletic Bilbao) dan degradasi yang menyakitkan.

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  • DITAWARKAN KE AC MILAN

    Echeverri, yang kontraknya akan berakhir pada 2028, berangkat untuk tur Asia Manchester City. Maresca ingin mengujinya dalam laga melawan Inter (Hong Kong, 1 Agustus), tim All-Stars K-League (Seoul, 5 Agustus) dan Atlético Madrid (Seoul, 9 Agustus), tetapi menurut media Inggris pemain Argentina itu akan menuju kepindahan lain. Yang masih harus dipahami adalah dengan formula apa. Perantara menawarkannya kepada Milan, yang sedang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya, tetapi untuk saat ini AC Milan, yang setelah merekrut Andrej Kostic dari Partizan Beograd hanya memiliki satu slot pemain non-Uni Eropa, punya ide lain.

  • River memanggilnya

    Ada minat kuat terhadap Echeverri dari mantan klubnya, River Plate, yang ingin merekrutnya dengan status pinjaman. Presiden River Plate, Stéfano Di Carlo, ingin menambahkan Diablito ke dalam tim yang sudah diperkuat Otamendi, Arambarri, dan Ángel Correa, tetapi City, yang untuk memboyongnya dari para pesaing mengeluarkan 25 juta dolar AS sesuai klausul pelepasannya, untuk saat ini mempertimbangkan peminjaman sementara di Eropa. Mereka ingin melihatnya bermain secara reguler di liga dengan level tinggi dan liga Argentina tidak termasuk di antaranya.

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