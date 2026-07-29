Milan ditawari Claudio Echeverri dari Manchester City: syarat-syaratnya dan situasi slot pemain non-Uni Eropa

Setahun lalu, pada periode seperti ini, dia diinginkan hampir semua orang. Di Spanyol, di Prancis, di Italia, terutama Roma. Claudio Echeverri adalah salah satu target Massara, tetapi meski sang pemain sudah mengatakan ya, negosiasi itu tidak pernah benar-benar berjalan. Penyebabnya adalah Manchester City, pemilik hak registrasinya, yang hanya ingin melepasnya dengan status pinjaman, formula yang tidak disukai Roma. Di ibu kota, tak seorang pun ingin mengembangkan pemain milik tim lain tanpa memiliki opsi untuk menebusnya, syarat yang justru diterima Bayer Leverkusen, tempat segala sesuatunya bagi Diablito tidak berjalan ke arah yang benar.