AC Milan mengumumkan telah merekrut secara permanen pemain Diego Moreira dari Strasbourg. Winger Belgia itu menandatangani kontrak dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 22.

Lahir di Liege pada 6 Agustus 2004, Diego Moreira menimba ilmu di akademi Standard Liege dan Benfica, tempat ia menuntaskan proses perkembangannya hingga menembus sepak bola profesional. Bersama klub Lisbon itu, ia tampil menonjol di tim junior dengan memenangkan UEFA Youth League bersama tim U-19 pada musim 2021/22 dan, beberapa bulan kemudian, Piala Interkontinental U-20. Pada musim berikutnya ia juga menjalani debut di UEFA Champions League, dengan tampil pada babak kualifikasi edisi 2022/23.

Pada musim panas 2023 ia pindah ke Chelsea, klub yang memberinya debut tim utama pada 30 Agustus di tahun yang sama, dalam laga Carabao Cup melawan Wimbledon.

Pada musim 2023/24 ia juga mengenakan jersey Olympique Lyon, sementara pada musim panas 2024 ia bergabung secara permanen dengan Strasbourg. Di Alsace, ia secara bertahap menegaskan diri sebagai salah satu talenta muda paling menarik di liga Prancis, dengan menunjukkan kecepatan, kualitas teknik, dan fleksibilitas taktis.

Di level internasional, Diego Moreira mewakili Portugal di kelompok umur hingga U-21, termasuk tampil di Kejuaraan Eropa U-21 2023. Sejak 2025 ia mengenakan jersey tim nasional senior Belgia, dengan melakoni debut pada kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dan ambil bagian pada putaran final kompetisi tersebut.

AC Milan menyampaikan sambutan hangat kepada Diego dan mendoakan yang terbaik secara pribadi maupun bagi tim bersama jersey AC Milan.