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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Diego Moreira resmi! Nilai transfer, kontrak, dan nomor 22 milik Kakà. Kata-kata pertamanya: "Emosional dan tak percaya"

AC Milan
D. Moreira

Setelah penantian panjang, akhirnya datang pernyataan resmi yang mengumumkan rekrutan baru AC Milan.

Diego Moreira kini resmi menjadi pemain baru AC Milan. Pemain sayap Belgia berdarah Portugal itu sudah tiba di Milan dua hari lalu dan lebih dulu menjalani rangkaian tes medis seperti biasa, lalu pada hari ini menuntaskan seluruh proses penandatanganan kontrak dengan tetap menunggu kedatangan Jorge Mendes di Italia untuk meresmikan semuanya.

Superagen asal Portugal itu menghabiskan lebih dari enam jam di Casa Milan, tanda bahwa selain transfer pemain sayap dari Strasbourg tersebut, masih ada sinergi kuat dengan Gerry Cardinale untuk langkah-langkah klub di masa depan. Namun sebelumnya, pengumuman yang sangat dinantikan untuk sebuah operasi yang sangat penting dari sisi ekonomi.

  • PERNYATAAN RESMI

    AC Milan mengumumkan telah merekrut secara permanen pemain Diego Moreira dari Strasbourg. Winger Belgia itu menandatangani kontrak dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 22.

    Lahir di Liege pada 6 Agustus 2004, Diego Moreira menimba ilmu di akademi Standard Liege dan Benfica, tempat ia menuntaskan proses perkembangannya hingga menembus sepak bola profesional. Bersama klub Lisbon itu, ia tampil menonjol di tim junior dengan memenangkan UEFA Youth League bersama tim U-19 pada musim 2021/22 dan, beberapa bulan kemudian, Piala Interkontinental U-20. Pada musim berikutnya ia juga menjalani debut di UEFA Champions League, dengan tampil pada babak kualifikasi edisi 2022/23.

    Pada musim panas 2023 ia pindah ke Chelsea, klub yang memberinya debut tim utama pada 30 Agustus di tahun yang sama, dalam laga Carabao Cup melawan Wimbledon.

    Pada musim 2023/24 ia juga mengenakan jersey Olympique Lyon, sementara pada musim panas 2024 ia bergabung secara permanen dengan Strasbourg. Di Alsace, ia secara bertahap menegaskan diri sebagai salah satu talenta muda paling menarik di liga Prancis, dengan menunjukkan kecepatan, kualitas teknik, dan fleksibilitas taktis.

    Di level internasional, Diego Moreira mewakili Portugal di kelompok umur hingga U-21, termasuk tampil di Kejuaraan Eropa U-21 2023. Sejak 2025 ia mengenakan jersey tim nasional senior Belgia, dengan melakoni debut pada kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dan ambil bagian pada putaran final kompetisi tersebut.

    AC Milan menyampaikan sambutan hangat kepada Diego dan mendoakan yang terbaik secara pribadi maupun bagi tim bersama jersey AC Milan.

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  • ANGKA YANG SEBENARNYA

    Untuk memboyongnya di tengah persaingan (Roma juga sempat mencoba), AC Milan memilih mengajukan tawaran fantastis: 50 juta euro sebagai nilai tetap plus bonus, yang bisa membuat total transfer ini menyentuh angka 65-66 juta euro. Selain itu, ada juga persentase dari penjualan kembali di masa depan yang tetap diberikan kepada Strasbourg.

    Sementara itu, Diego Moreira menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031 dengan gaji 3 juta euro bersih per musim plus bonus serta komisi yang tak terelakkan untuk Jorge Mendes, sosok di balik operasi ini.

  • Nomor 22 milik Kakà

    Diego Moreira akhirnya memilih nomor punggung barunya. Tampil menonjol bersama Belgia dengan mengenakan nomor 24, di AC Milan ia memilih memakai nomor 22 yang pada masa lalu dipopulerkan oleh Ricardo Kakà dan yang sempat kosong setelah kepergian Emerson Royal pada musim panas lalu.

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  • Kata-kata pertama

    "Saya bersemangat dan juga sedikit tidak percaya, karena ketika Anda berbicara tentang AC Milan, Anda berbicara tentang gelar, sejarah, dan semua juara besar yang pernah bermain di sini. Ini klub besar: Anda tahu apa yang mereka harapkan dari Anda dan saya rasa ini adalah momen yang tepat untuk datang ke sini. Bagi saya sangat penting agar orang-orang memahami bahwa saya adalah sosok yang suka bercanda, tetapi juga sangat fokus dan bahwa, di lapangan, saya memberikan segalanya untuk rekan-rekan setim, untuk para suporter, dan untuk klub. Ini tidak akan pernah berubah, karena itu sudah menjadi bagian dari diri saya sejak saya masih kecil."



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