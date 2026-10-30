"Nama saya? Ibu memilihnya karena dia menyukainya. Itu juga nama favoritnya karena Diego Maradona, katanya nama itu seperti dibuat khusus untuk sepakbola, jadi saya sangat senang. Saat berusia 15 tahun, saya meninggalkan rumah dan ibu saya demi sepakbola. Namun, saya senang telah melakukannya karena saya melakukan apa yang selalu ingin saya lakukan, mencapai tempat yang saya inginkan, dan butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Saya telah banyak berkorban dan keluarga saya banyak membantu, terutama ibu saya. Sulit baginya untuk merelakan saya pergi karena saya tinggal bersamanya, dan melihat saya meninggalkan rumah pada usia 15 tahun bukan hal mudah. Kini kami bahagia."

"Cristiano Ronaldo adalah idola saya. Mengapa? Karena dia memang yang terbaik. Dia adalah inspirasi besar dalam sepakbola dan juga kehidupan. Saya ingin menjadi seperti dia sejak berusia 5-6 tahun. Saya bahkan ingin menata rambut seperti dia dan mengikuti jejaknya karena dia adalah panutan. Bagi saya, dia adalah sepakbola dan pemain favorit saya. Apa yang akan saya katakan kepadanya? Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas apa yang telah dan terus dia lakukan untuk sepakbola. Dia sungguh luar biasa. Saya kehabisan kata-kata. Setiap melihatnya bermain, saya selalu merasa terharu. Dia terus mencetak gol bahkan pada usia 40 tahun. Saya senang terlahir ketika dia berada di masa puncaknya."

"Kaká? Saat tiba, saya menginginkan nomor 7, tetapi ketika mengetahui nomor itu tersedia, saya bisa menggantinya. Namun, saya menyukai nomor 22. Menurut saya, nomor itu terlihat sangat bagus di punggung saya. Ini sebuah kehormatan, dan sekarang giliran saya membuktikan bahwa saya bisa mengikuti jejaknya karena dia meninggalkan warisan di Milan dengan nomor ini."