Setelah Gonçalo Ramos dan Mario Gila, AC Milan telah menuntaskan rekrutan ketiganya pada bursa transfer musim panas ini: ia adalah Sankhoun Diawara, bek kelahiran 2006 yang datang secara permanen dari Troyes. Bek muda yang menjanjikan itu tiba di Milan sekitar pukul 11.30 dan siap menjalani tes medis serta seluruh proses administratif yang akan mengarah pada penandatanganan kontrak.
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Milan, Diawara telah tiba di Milan: tes medis dan penandatanganan kontrak, detail operasi dengan Troyes
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Udinese menjadi yang pertama bergerak untuk Diawara, lalu Rangers Glasgow juga ikut masuk, tetapi begitu Milan turun tangan, tidak ada lagi pilihan lain bagi sang pemain. Pada sore hari, setelah menjalani tes medis, ia akan menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Milan hingga 2031. Troyes akan menerima 3 juta euro plus bonus plus 10% dari penjualan kembali di masa depan.
AKAN PERGI KE AUSTRALIA
Diawara, yang pada Ligue 2 Prancis musim lalu mencatatkan 14 penampilan sejak menjadi pemain inti pada paruh kedua musim, akan menjadi bagian dari skuad tim utama AC Milan (awalnya sempat dipikirkan sebagai rekrutan untuk Milan Futuro) dan bagi Ruben Amorim, ia akan menjadi alternatif pertama untuk Strahinja Pavlovic. Setelah membubuhkan tanda tangan pada kontraknya, Diawara akan menyusul tim dalam tur di Australia.
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