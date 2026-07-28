Milan, Diawara telah tiba di Milan: tes medis dan penandatanganan kontrak, detail operasi dengan Troyes

Udinese menjadi yang pertama bergerak untuk Diawara, lalu Rangers Glasgow juga ikut masuk, tetapi begitu Milan turun tangan, tidak ada lagi pilihan lain bagi sang pemain. Pada sore hari, setelah menjalani tes medis, ia akan menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Milan hingga 2031. Troyes akan menerima 3 juta euro plus bonus plus 10% dari penjualan kembali di masa depan.