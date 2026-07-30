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Andrej Kostic MilanAC Milan

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Milan, dengarkan Roganovic: "Kostic adalah Harry Kane dari Montenegro, dia akan mencetak 15 gol di Serie A"

AC Milan

Milan Roganovic, pemain tim nasional Montenegro dan mantan rekan setim Kostic di Partizan Belgrade, berbicara tentang rekrutan baru Milan seperti ini

MilanRoganovic, pemain tim nasional Montenegro dan mantan rekan setim Kostic di Partizan Belgrade, memberikan wawancara kepada Milannews.it.


Ceritakan kepada kami sesuatu tentang Andrej Kostic, mantan rekan setimmu di Partizan dan tim nasional?

“Pertama-tama, dia adalah pribadi yang luar biasa dan pesepakbola hebat. Dia mengingatkan saya pada Harry Kane karena dia adalah false nine yang suka turun untuk ikut dalam permainan lalu melepaskan penyelesaian ke arah gawang. Dia pergi ke Milan untuk berkembang lebih jauh dan membuktikan nilainya. Saya yakin dia akan tampil sangat baik.”

Namun bagi dia dan Milan, ini juga sebuah pertaruhan. Klub itu masih belum tahu apakah dia akan mampu mengulangi apa yang telah dilakukannya di Serbia, sementara bagi pemain yang berasal dari liga Serbia, tidak pernah mudah untuk langsung beradaptasi dengan Serie A yang begitu taktis. Bagaimana akhir dari kebersamaan ini?

“Dia akan mendapatkan pengalaman, tetapi menurut saya dia sudah memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level ini. Dia adalah anak muda yang bekerja keras setiap hari dan saya yakin dia akan melakukan hal-hal besar di Milan. Yang pasti, dia akan membuktikan kualitasnya.”

  • PERNYATAAN-PERNYATAAN

    Dia tampak seperti penyerang yang mencari peluang tembakan dari posisi mana pun. Apakah dia punya kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuannya sendiri?

    "Ya, tentu saja. Dia punya tembakan jarak jauh yang luar biasa dan haus gol. Baik di dalam kotak penalti maupun dari luar, dia selalu mencari gawang. Dia praktis menembak dari setiap sudut lapangan".

    Montenegro telah melahirkan pemain-pemain hebat seperti Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic, dan Vucinic. Bisakah Kostic menjadi talenta besar berikutnya dari negara Anda?

    "Ya, saya yakin akan hal itu. Dia sedang belajar dari pemain seperti Jovetic dan Savic dan, jika terus bekerja dengan mentalitas seperti ini, dia akan melakukan hal-hal besar. Dari sudut pandang fisik dia sudah siap dan secara mental juga dia punya semua yang dibutuhkan untuk menonjol. Satu-satunya aspek yang masih perlu dia kembangkan adalah taktik, tetapi di AC Milan dia akan memiliki semua peluang untuk berkembang".

    Berapa banyak gol yang Anda harapkan darinya jika dia bertahan sepanjang musim?

    "Antara 10 dan 15 gol, dengan syarat dia bermain secara konsisten".

    Kata-kata yang menegaskan besarnya kepercayaan terhadap Andrej Kostic. Roganovic tak ragu: AC Milan telah merekrut seorang penyerang modern, komplet, dan dengan potensi yang sangat besar, sampai-sampai membandingkannya bahkan dengan Harry Kane. Kini jawabannya akan datang dari lapangan, tempat pemain muda Montenegro itu akan berusaha membuktikan dirinya layak memenuhi ekspektasi.

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