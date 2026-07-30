Milan, dengarkan Roganovic: "Kostic adalah Harry Kane dari Montenegro, dia akan mencetak 15 gol di Serie A"

MilanRoganovic, pemain tim nasional Montenegro dan mantan rekan setim Kostic di Partizan Belgrade, memberikan wawancara kepada Milannews.it.





Ceritakan kepada kami sesuatu tentang Andrej Kostic, mantan rekan setimmu di Partizan dan tim nasional?

“Pertama-tama, dia adalah pribadi yang luar biasa dan pesepakbola hebat. Dia mengingatkan saya pada Harry Kane karena dia adalah false nine yang suka turun untuk ikut dalam permainan lalu melepaskan penyelesaian ke arah gawang. Dia pergi ke Milan untuk berkembang lebih jauh dan membuktikan nilainya. Saya yakin dia akan tampil sangat baik.”

Namun bagi dia dan Milan, ini juga sebuah pertaruhan. Klub itu masih belum tahu apakah dia akan mampu mengulangi apa yang telah dilakukannya di Serbia, sementara bagi pemain yang berasal dari liga Serbia, tidak pernah mudah untuk langsung beradaptasi dengan Serie A yang begitu taktis. Bagaimana akhir dari kebersamaan ini?

“Dia akan mendapatkan pengalaman, tetapi menurut saya dia sudah memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level ini. Dia adalah anak muda yang bekerja keras setiap hari dan saya yakin dia akan melakukan hal-hal besar di Milan. Yang pasti, dia akan membuktikan kualitasnya.”