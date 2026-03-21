AC Milan v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, dengarkan kata-kata Hernanes: "Formasi 4-3-3? Allegri harus memulai kembali dari sini, para pemain sudah kehilangan semangat"

Pernyataan mantan gelandang tersebut mengenai situasi Milan saat ini.

Sebuah kemenangan yang tidak mudah, namun persis yang dibutuhkan Milan asuhan Massimiliano Allegri untuk bangkit kembali setelah kekalahan telak dari Lazio di Olimpico. Tim Rossoneri mengalahkan Torino dengan skor 3-2 dan kembali menyalip Napoli, merebut kembali posisi kedua serta untuk sementara berada 5 poin di belakang Inter yang memimpin klasemen Serie A pada pekan ke-30 liga ini.

Kemenangan yang membangkitkan semangat setelah kekalahan di ibu kota dan keberhasilan yang mengembalikan 3 poin ke klub di Via Aldo Rossi. Dalam hal ini, perubahan formasi yang dilakukan Allegri pada babak kedua menjadi faktor penentu, beralih dari formasi awal 3-5-2 ke 4-3-3 pada babak kedua yang memberikan lebih banyak semangat dan dinamisme kepada para pemainnya.

Mantan gelandang Lazio, Hernanes, membahas, mendeskripsikan, dan menganalisis pilihan tersebut selama siaran program Vamos di DAZN.

  • KATA-KATANYA

    Hernanes menekankan bahwa Milan saat ini sudah terbiasa dengan situasi ini dan kini dibutuhkan dorongan untuk membangkitkan motivasi baru dalam tim: “Sangat penting bagi Milan untuk bangkit kembali, dan mereka melakukannya dengan penuh karakter. Milan tidak sedang dalam krisis, tapi dalam fase kebiasaan. Sepertinya semuanya terkendali, tapi kini menjadi dapat diprediksi: para pemain telah kehilangan semangat. Di babak kedua, terlihat tim yang berbeda. Allegri harus memulai dari sini, dia harus menemukan sesuatu yang baru untuk membangkitkan semangat dan energi tim ini.”

