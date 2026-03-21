Milan, dengarkan kata-kata Hernanes: "Formasi 4-3-3? Allegri harus memulai kembali dari sini, para pemain sudah kehilangan semangat"

Sebuah kemenangan yang tidak mudah, namun persis yang dibutuhkan Milan asuhan Massimiliano Allegri untuk bangkit kembali setelah kekalahan telak dari Lazio di Olimpico. Tim Rossoneri mengalahkan Torino dengan skor 3-2 dan kembali menyalip Napoli, merebut kembali posisi kedua serta untuk sementara berada 5 poin di belakang Inter yang memimpin klasemen Serie A pada pekan ke-30 liga ini.

Kemenangan yang membangkitkan semangat setelah kekalahan di ibu kota dan keberhasilan yang mengembalikan 3 poin ke klub di Via Aldo Rossi. Dalam hal ini, perubahan formasi yang dilakukan Allegri pada babak kedua menjadi faktor penentu, beralih dari formasi awal 3-5-2 ke 4-3-3 pada babak kedua yang memberikan lebih banyak semangat dan dinamisme kepada para pemainnya.

Mantan gelandang Lazio, Hernanes, membahas, mendeskripsikan, dan menganalisis pilihan tersebut selama siaran program Vamos di DAZN.