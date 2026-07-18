"Saya kecewa karena dua tahun lalu saya dipanggil untuk mengubah gaya permainan tim. 'Kami ingin Milan menjadi tim yang dominan, menguasai bola, dan bermain di wilayah pertahanan lawan,' kata mereka kepada saya. 'Sempurna,' jawab saya, 'itulah pandangan saya tentang sepak bola.' Kenyataannya, perubahan membutuhkan waktu, dan menerapkan gaya permainan seperti ini di Italia tidaklah mudah. Untuk berhasil, yang pertama-tama harus diubah adalah pola pikir para pemain. Saya sudah memulai langkah itu dan, setelah saya pergi, saya tidak pernah lagi melihat Milan menampilkan kualitas permainan seperti yang ditunjukkan saat saya masih di bangku cadangan.”





"Saya pergi dengan tenang karena telah melakukan segalanya untuk mengubah Milan. Untuk membelanya. Saya pergi dengan hati nurani yang tenang karena selalu mengutamakan Milan di atas segalanya. Saya selalu membela klub sebelum para pemain, yang tidak lebih penting daripada Milan. Di Italia, sebaliknya, seringkali para pemain ‘lebih berpengaruh’ daripada klub. Jika ada yang, meski kuat, tidak layak, dia tidak akan bermain di bawah kepemimpinan saya."





“Saya dikritik, tapi saya berani membela Milan. Saya harap semua orang sudah mengerti bahwa Anda tidak boleh membiarkan pemain yang tidak memberikan segalanya untuk Milan. Saya melihat Amorim tiba di Milanello dan Cardinale sudah menunggunya. Saat saya tiba, tidak ada seorang pun di sana. Sulit untuk pergi dengan perasaan negatif; saya telah bekerja bersama orang-orang yang luar biasa. Saya tidak berbicara tentang para pemain atau petinggi, melainkan tentang staf di Milanello.”





"Saya memiliki kecintaan pada Italia, tetapi filosofi sepak bola kalian tidak ditemukan di tempat lain. Sepak bola indah tidak dihargai, yang penting hanyalah menang. Namun, jangan pernah mengatakan ‘tidak pernah’. Di Roma, dua tahun yang luar biasa. Tim bermain sangat baik; pada musim pertama kami meraih 70 poin: hanya Gasperini yang melampaui angka tersebut."