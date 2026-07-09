“Kenyataannya, dia keluar dari pertandingan sistem gugur Piala Dunia yang dimainkan di kandang sendiri, dengan kakinya masih utuh. Karena aku, sialan, pasti harus ditarik paksa keluar lapangan. Dan aku pasti akan meninju wajah dokter itu sambil berkata, ‘Jangan keluarkan aku dari lapangan. Berikan apa pun yang harus kamu berikan, tapi aku tetap di lapangan’.”

Sebuah kutipan di mana mantan pemain Los Angeles Galaxy ini membandingkan pandangannya tentang kepemimpinan dengan yang ditunjukkan oleh penyerang AC Milan tersebut.