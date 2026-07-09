Christian Pulisic masih menjadi sasaran kritik pedas setelah AS tersingkir dari Piala Dunia oleh Belgia. Salah satu legenda sepak bola AS, Landon Donovan, dalam podcast Unfiltered Soccer melontarkan tuduhan yang sangat keras terhadap orang-orang di sekitar pemain bernomor punggung 11 Milan tersebut.
Diterjemahkan oleh
Milan, dengarkan Donovan: "Pulisic dirusak oleh orang-orang yang menghisap darah di sekelilingnya, orang-orang sudah muak"
PESAN UNTUK PULISIC
Donovan tidak berbelit-belit, dan sejak awal menegaskan bahwa ia tidak menganggap Pulisic sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir: “Ini adalah kesempatan untuk membantumu dan mengubah hidupmu selamanya. Salah satu masalah terbesar – saya membicarakannya dengan orang-orang yang bekerja di Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Saya membicarakannya dengan para sponsornya. Saya membicarakannya dengan rekan-rekan setimnya. Saya membicarakannya dengan staf dan para pelatih. Orang-orang sudah muak dengan cara hal-hal di sekitarnya ditangani. Dan itu tidak selalu salahnya, melainkan salah agen-agennya, keluarganya, para pengisapnya, serta orang-orang yang memengaruhi dirinya.”
SERANGAN LANGSUNG TERHADAP ORANG-ORANG DI SEKITARNYA
Donovan semakin menekan: “Orang-orang sudah muak. Mereka memperlakukan orang dengan buruk. Mereka bertindak tidak pantas. Jawabannya selalu ‘tidak’ setiap kali ditanya: ‘Bolehkah kami mewawancarai Anda?’. Jawabannya selalu: ‘Tidak, kalian tidak boleh mendekatinya’. Dia tidak menyapa para komentator yang mengikuti semua pertandingan saat mereka lewat di sampingnya. Semua orang lain mendekat, berjabat tangan, dan berkata: ‘Halo’. Ada perasaan bahwa kita tidak bisa mendekatinya. Dan sebenarnya, saya rasa ini bukan salahnya. Saya pikir ini salah orang-orang di sekitarnya.”
PERBANDINGAN
“Kenyataannya, dia keluar dari pertandingan sistem gugur Piala Dunia yang dimainkan di kandang sendiri, dengan kakinya masih utuh. Karena aku, sialan, pasti harus ditarik paksa keluar lapangan. Dan aku pasti akan meninju wajah dokter itu sambil berkata, ‘Jangan keluarkan aku dari lapangan. Berikan apa pun yang harus kamu berikan, tapi aku tetap di lapangan’.”
Sebuah kutipan di mana mantan pemain Los Angeles Galaxy ini membandingkan pandangannya tentang kepemimpinan dengan yang ditunjukkan oleh penyerang AC Milan tersebut.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami