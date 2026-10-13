"Saat ini AC Milan lebih membuat saya khawatir daripada Juventus. Saya menyukai Amorim saat di Sporting. Dia tidak tampil baik di United, lalu datang ke sini dengan antusiasme besar. Saya suka ketika dia berkata, 'Saya datang ke sini bukan untuk sekadar bertahan, saya ingin menang.' Dia harus diberi waktu, dan saya orang pertama yang mau memberikannya kepada sosok seperti dia. AC Milan lebih kuat daripada Juventus. Saya juga yakin dalam 2/3 bulan kita akan melihat AC Milan yang berbeda, tetapi di Italia waktu tidak kenal ampun. Satu-satunya saran saya kepadanya adalah memilih satu jalan."





"Ramos? Dia luar biasa. Dia bisa bermain bersama tim, bekerja sama dengan pemain satu lini, dan bermain sendiri. Kalau saja sesekali dia mendapat umpan yang layak... Bantulah anak ini. Menurut saya, dia pemain yang luar biasa. Saya sangat menyukainya. Dia tidak pernah mengeluh. Punya kualitas itu satu hal, menempuh 12 km per pertandingan adalah hal lain. Dia tahu cara bergerak dan bermain sepakbola."





"Di Italia dulu ada Inzaghi yang payah itu, yang mencetak 50 gol semusim, tetapi Ramos tetap lebih baik. Dulu ada pemain payah yang bermain bersama para pemain hebat. Namun, kalau saya menempatkan Ramos dengan Rui Costa, Seedorf, dan Kaká di belakangnya, serta Cafú dan Serginho di kedua sisi, dia juga akan mencetak 50 gol... per pertandingan. Saya sangat menyukai Pulisic, tetapi apakah dia bermain untuk rekan setimnya? Tidak. Apakah Moreira memberinya umpan terobosan? Tidak. Siapa satu-satunya yang sesekali bisa mengirim umpan terobosan kepada anak malang ini dari jarak 40 meter? Modric. Kalau bukan dia, apakah Chukwueze yang bergerak ke dalam lalu mengirim umpan silang? Di sisi lain, Estupinan? Menurut saya, dia penyerang yang luar biasa. Tempatkan dia di Inter, dia akan mencetak 30 gol semusim. Dia harus dibantu dengan menempatkan lebih banyak pemain di dekatnya yang bermain untuknya."