Milan, dengarkan Ambrosini: "Leao harus menunjukkan amarahnya di lapangan. Dia jarang bersemangat dan posisinya sebagai penyerang tengah tidak cocok untuknya; saya tidak akan menggantinya."

Ambisi Milan untuk meraih Scudetto tampaknya telah pupus sepenuhnya setelah kekalahan 1-0 di Stadion Olimpico melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri. Penampilan yang jelas tidak meyakinkan dan kurang positif bagi pasukan Massimiliano Allegri, yang baru saja meraih kemenangan dalam Derby melawan Inter, namun gagal mengubah jalannya pertandingan yang bisa menjadi penentu - dalam arti apa pun - bagi perebutan gelar di fase akhir musim 2025/2026 ini.

Di antara para pemain yang menjadi sorotan, ada Rafael Leao, yang tampil kurang meyakinkan dan menjadi pusat kemarahan serta kekecewaan saat diganti. Massimo Ambrosini, dalam sesi pasca-pertandingan di DAZN, menganalisis momen sang nomor 10 Rossonero sebagai berikut.