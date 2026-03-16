AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

Milan, dengarkan Ambrosini: "Leao harus menunjukkan amarahnya di lapangan. Dia jarang bersemangat dan posisinya sebagai penyerang tengah tidak cocok untuknya; saya tidak akan menggantinya."

Penilaian mantan kapten AC Milan terhadap penampilan pemain nomor 10 asal Portugal di Stadion Olimpico.

Ambisi Milan untuk meraih Scudetto tampaknya telah pupus sepenuhnya setelah kekalahan 1-0 di Stadion Olimpico melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri. Penampilan yang jelas tidak meyakinkan dan kurang positif bagi pasukan Massimiliano Allegri, yang baru saja meraih kemenangan dalam Derby melawan Inter, namun gagal mengubah jalannya pertandingan yang bisa menjadi penentu - dalam arti apa pun - bagi perebutan gelar di fase akhir musim 2025/2026 ini.

Di antarapara pemain yangmenjadi sorotan, ada Rafael Leao, yang tampil kurang meyakinkan dan menjadi pusat kemarahan serta kekecewaan saat diganti. Massimo Ambrosini, dalam sesi pasca-pertandingan di DAZN, menganalisis momen sang nomor 10 Rossonero sebagai berikut.

  • KEMARAHANNYA

    Mantan kapten itu langsung mengomentari kemarahan yang ditunjukkan pemain asal Portugal itu saat diganti oleh Allegri: “Menurut saya, kemarahan yang dia tunjukkan saat diganti seharusnya dia tunjukkan saat berada di lapangan. Dia selalu memberi kesan bahwa semangat kompetitifnya kurang. Namun, kemarahan ini harus dia tunjukkan selama pertandingan, dengan cara apa pun. Pada menit ke-34, dia telah menyentuh 4 bola, salah satunya dengan sundulan. Kesannya, baik dari segi sifat maupun karakteristik, dia adalah pemain yang harus kamu upayakan agar tetap bersemangat. Dia sendiri jarang bersemangat.”

  • PERAN

    Selanjutnya, ia juga menganalisis soal peran yang telah menjadi perbincangan sepanjang musim ini: "Sebagai penyerang tengah, Anda mendapat lebih banyak waktu istirahat dibandingkan saat bermain sebagai sayap. Hari ini saya tidak akan menggantinya. Milan beralih dari formasi 3-5-2 di babak kedua menjadi 4-3-3, dengan Pulisic di sayap dan Leao di depan. Dan di situ pun… Saya akan tetap menempatkannya di sayap. Lalu formasi 4-2-3-1, dan dia tidak dimainkan… Sebagai penyerang tengah, dia tidak dimanfaatkan dengan baik."

