Dalam dua penampilan pertama di liga, melawan Torino dan Venezia, ia hanya menyaksikan rekan-rekannya meraih kemenangan dari bangku cadangan. Diego Moreira secara mengejutkan dipasang oleh Ruben Amorim menggantikan Samuel Chukwueze yang tampil sangat baik, dalam laga debut yang jelas rumit di markas Juventus, yang datang ke pertandingan ini dengan angin di belakang setelah meraih 6 poin dari dua laga pertama.