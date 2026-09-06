Dalam dua penampilan pertama di liga, melawan Torino dan Venezia, ia hanya menyaksikan rekan-rekannya meraih kemenangan dari bangku cadangan. Diego Moreira secara mengejutkan dipasang oleh Ruben Amorim menggantikan Samuel Chukwueze yang tampil sangat baik, dalam laga debut yang jelas rumit di markas Juventus, yang datang ke pertandingan ini dengan angin di belakang setelah meraih 6 poin dari dua laga pertama.
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Milan, debut Moreira sebagai starter: mantan pemain Strasbourg itu tampil buruk, tetapi punya beberapa alasan yang meringankan
DITUNDA
Secara fisik Moreira menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi yang bagus, dia banyak berlari baik dengan maupun tanpa bola. Yang perlu ditinjau lagi adalah pilihan-pilihannya serta pemahamannya dengan rekan-rekan setim: banyak kesalahan umpan dan minim keberanian untuk mencari situasi satu lawan satu, yang tetap menjadi karakteristik terbaik dalam repertoarnya.
RAPOR NILAI
Moreira 5: tentu ada faktor yang meringankan dalam kasus ini karena kita sedang membicarakan seorang pemain yang masih sangat muda, yang baru tiba di Italia sekitar dua puluh hari lalu dan menjalani debutnya dengan seragam AC Milan. Namun, penampilannya praktis kekurangan segalanya: kepribadian, duel satu lawan satu, dan umpan silang. Belum lulus.
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