Masa penantian panjang telah berakhir dan kini saatnya mulai serius. Setelah tiga pekan jeda, AC Milan kembali bermain dan melakukannya di markas yang sulit seperti kandang Sassuolo, tempat Luciano Spalletti bersama Juventus sudah kalah pada musim ini. AC Milan datang ke laga ini dengan kesadaran bahwa mereka harus mengambil langkah berikutnya, baik dari sisi permainan maupun hasil. Karena Ruben Amorim tak pernah puas, ia ingin langsung memenangi gelar tanpa bersembunyi di balik alibi. Antara berkata dan berbuat ada lautan di tengahnya, begitu kata seseorang, tetapi pelatih asal Portugal itu berbicara dalam konferensi pers setelah bekerja keras selama jeda panjang untuk membenahi mekanisme yang memang harus ditingkatkan, lalu memburu target. Secara mendalam dan tanpa menyisakan satu pun upaya.
Milan, dari Tomori sebagai bek sayap hingga peran baru untuk Cisse: 4 langkah yang sedang dikerjakan Amorim untuk mengubah laju AC Milan
Tomori ke Gila
"Kita harus menginjak pedal gas karena pertandingan-pertandingan berikutnya akan penting". Amorim sudah berbicara jelas dalam konferensi pers, AC Milan harus meningkatkan tempo karena 7 pertandingan berikutnya dalam 20 hari akan sangat berat dan sudah akan menjadi semacam tolok ukur untuk mengukur ambisi di Serie A dan Liga Europa.
Terus dengan pertahanan empat pemain, di mana Gila akan krusial untuk menjalankan dua ide: usulan permainan yang lebih langsung dan vertikal serta semacam 'perlindungan' untuk Luka Modric yang, dengan perlindungan satu bek tambahan, akan bisa mengelola pressing lawan dengan lebih jernih.
Hal baru pertama, yang sudah terlihat dalam sesi latihan bersama dengan Padova, adalah Tomori yang dirombak menjadi bek kanan: mantan pemain Chelsea itu bisa segera melakoni debut musim ini (mungkin sudah di Salzburg pada 15 Oktober) di posisi baru yang lama dicoba dalam jeda ini. Lagi pula sekarang akan dibutuhkan semua orang. Benar-benar semua orang.
Pekerjaan khusus bersama Hutchinson
Sekitar 15 menit yang menjanjikan saat melawan Lazio sebelum penampilan buruk pada debutnya sebagai starter di Liga Europa kontra Benfica: Hutchinson berisiko menjadi meteor (yang kesekian, red) di Milan. Amorim ingin memenangkan pertaruhan pada pemain Anglo-Amerika itu dan telah banyak bekerja dengannya dalam 20 hari ini.
Hutchinson datang ke Milan justru atas kehendak pelatih asal Portugal itu dan kini akan mendapat kesempatan lain untuk berguna bagi tim. Setelah menjalani pekerjaan yang spesifik dan terperinci, Amorim kini lebih percaya kepada eks Nottingham Forrest itu. Dengan harapan ia bisa menjadi hal baru yang sukses.
Cisse dan Camarda
Amorim memang tidak membawa keduanya karena sedang bertugas bersama timnas U-21, tetapi ia sudah memiliki rencana untuk memaksimalkan Cisse dan Camarda dengan lebih baik serta secara berkelanjutan. Untuk talenta eks Verona itu, bisa ada jalan yang sudah terlihat bersama Baldini di timnas Italia U-21: sebagai penyerang tengah yang aktif bergerak untuk memanfaatkan kemampuan tendangannya yang di atas rata-rata.
Dari konferensi pers, pelatih asal Portugal itu tidak mundur selangkah pun soal Camarda: "Soal pemain-pemain baru, kalian bisa tanya kepada Cardinale, yang ada di belakang kalian (tertawa, red). Satu-satunya fokus saya adalah pertandingan-pertandingan yang harus kami jalani, sangat banyak, jadi Desember tidak ada untuk saya saat ini. Camarda akan bermain lebih banyak. Kami baru saja melewati situasi ketika kami memiliki lebih sedikit pertandingan untuk dimainkan dan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Camarda sedang belajar banyak, tetapi dia siap. Dia akan bermain lebih banyak menit dibanding yang sudah ia mainkan sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sekarang sampai Desember, saya hanya ingin memenangi sebanyak mungkin pertandingan. Itulah fokus saya. Kita juga bisa melihat dari pengalaman tim-tim nasional yang banyak melakukan rotasi, jadi mustahil untuk terus melaju dengan 11 pemain yang sama di semua pertandingan. Saya sudah mengatakannya sejak hari pertama: saya menaruh harapan besar kepadanya dan dia akan menunjukkan nilainya."
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