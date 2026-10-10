"Kita harus menginjak pedal gas karena pertandingan-pertandingan berikutnya akan penting". Amorim sudah berbicara jelas dalam konferensi pers, AC Milan harus meningkatkan tempo karena 7 pertandingan berikutnya dalam 20 hari akan sangat berat dan sudah akan menjadi semacam tolok ukur untuk mengukur ambisi di Serie A dan Liga Europa.

Terus dengan pertahanan empat pemain, di mana Gila akan krusial untuk menjalankan dua ide: usulan permainan yang lebih langsung dan vertikal serta semacam 'perlindungan' untuk Luka Modric yang, dengan perlindungan satu bek tambahan, akan bisa mengelola pressing lawan dengan lebih jernih.





Hal baru pertama, yang sudah terlihat dalam sesi latihan bersama dengan Padova, adalah Tomori yang dirombak menjadi bek kanan: mantan pemain Chelsea itu bisa segera melakoni debut musim ini (mungkin sudah di Salzburg pada 15 Oktober) di posisi baru yang lama dicoba dalam jeda ini. Lagi pula sekarang akan dibutuhkan semua orang. Benar-benar semua orang.