Goal.com
Live
Silvano Vos Grafica Giusta

Diterjemahkan oleh

Milan, dari kejutan di Lausanne hingga tiga bulan di Belanda: inilah nasib Silvano Vos

Pada musim panas 2024, klub Rossonero berpikir telah melakukan kesepakatan yang menguntungkan dengan mengeluarkan sekitar 3 juta euro plus bonus untuk memboyongnya dari Ajax, namun Vos menghilang dari radar.

Dia seharusnya menjadi bintang tim Under 23 Rossoneri, tetapi hanya tampil dalam 15 pertandingan. Pertandingan terakhirnya terjadi pada 2 Maret 2025, saat dia masuk sebagai pengganti di babak kedua dalam laga Legnago-Milan Futuro, pertandingan Serie C yang berakhir dengan skor 2-1 untuk tuan rumah. Perjalanan Silvano Vos di Milan sangat aneh: debutnya yang gemilang bersama Carpi, dengan pelatih Emilia Cristian Serpini yang menyebutnya luar biasa, hingga akhirnya terlupakan. 

Dan bayangkan, Milan pada musim panas 2024 berpikir telah melakukan kesepakatan yang menguntungkan dengan mengeluarkan sekitar 3 juta euro plus bonus untuk membawanya dari Ajax setelah negosiasi panjang, mengalahkan persaingan dari beberapa klub Prancis dan Jerman.

  • BERANGKAT, TIDAK

    Pada bulan September lalu, Vos tampaknya hampir meninggalkan Milan: setelah negosiasi yang panjang dengan klub Swiss Lausanne,kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan keseluruhan mengenai transfer tersebut. Alasan utamanya adalah pembayaran pinjaman dan pembagian gaji. Vos memiliki kontrak yang penting, dan Milan serta Lausanne tidak mencapai kesepakatan mengenai dua poin tersebut. Ini merupakan pukulan besar bagi seorang pemain yang memiliki kesempatan terakhir untuk kembali berkarier di liga profesional, mengingat ia tidak masuk dalam rencana Massimiliano Allegri. 

    • Iklan

  • KECELAKAAN DAN KEMBALI KE BELANDA

    Pemain Belanda berusia 20 tahun, Vos, tetap tinggal di Milan dan hampir tidak pernah terlihat lagi. Hal ini tidak baik untuk proses pertumbuhannya. Sama sekali tidak. Namun, pertanyaan yang diajukan oleh para pendukung Rossoneri selama berbulan-bulan selalu sama: ke mana perginya Silvano Vos? Tidak ada penampilan bersama Milan sejak September hingga saat ini. Menurut informasi yang kami peroleh, musim panas Ajax berjalan sulit dan dihadapkan pada beberapa masalah fisik yang mengganggu persiapan mereka. Pemain dan timnya telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Rossoneri untuk melanjutkan perawatan di Belanda, tepatnya di Amsterdam, di mana ia tinggal selama beberapa bulan.

  • FASE REHABILITASI DI MILANELLO

    Setelah tetap terhubung secara terus-menerus dengan staf medis Milan Futuro, Vos kembali ke Milanello pada awal tahun ini, di mana ia sedang berusaha untuk mencapai kondisi terbaiknya setelah beberapa bulan absen di Belanda. Dari pihak klub Rossonero, ada kekecewaan yang mendalam terhadap pemain kelahiran 2005 ini, yang telah jauh dari harapan, tidak hanya dari segi teknis, tetapi terutama dalam hal sikap dan kemauan untuk bekerja. Kini giliran Silvano untuk memanfaatkan peluangnya sebaik mungkin: jika ia membuktikan bahwa ia memiliki mental yang tepat, maka pintu Milan Futuro dan, mungkin, bahkan tim utama akan terbuka baginya.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0