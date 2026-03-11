Milan, dari kejutan di Lausanne hingga tiga bulan di Belanda: inilah nasib Silvano Vos

Dia seharusnya menjadi bintang tim Under 23 Rossoneri, tetapi hanya tampil dalam 15 pertandingan. Pertandingan terakhirnya terjadi pada 2 Maret 2025, saat dia masuk sebagai pengganti di babak kedua dalam laga Legnago-Milan Futuro, pertandingan Serie C yang berakhir dengan skor 2-1 untuk tuan rumah. Perjalanan Silvano Vos di Milan sangat aneh: debutnya yang gemilang bersama Carpi, dengan pelatih Emilia Cristian Serpini yang menyebutnya luar biasa, hingga akhirnya terlupakan.

Dan bayangkan, Milan pada musim panas 2024 berpikir telah melakukan kesepakatan yang menguntungkan dengan mengeluarkan sekitar 3 juta euro plus bonus untuk membawanya dari Ajax setelah negosiasi panjang, mengalahkan persaingan dari beberapa klub Prancis dan Jerman.