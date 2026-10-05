Milan: dari Carvajal hingga Guerreiro, ada juga opsi pemain bebas transfer untuk menggantikan Saelemaekers

Dalam satu waktu, AC Milan kehilangan Pervis Estupinan dan Alexis Saelemaekers untuk waktu yang lama. Cedera yang dialami dua pemain sayap Milan itu serius dan akibatnya akan memaksa Ruben Amorim mengubah gagasan teknis/taktisnya secara drastis di posisi yang, terlebih lagi, memang sudah tidak terisi sejak penutupan bursa transfer musim panas setidaknya oleh satu pemain.
Karena itu, dengan menjumlahkan kegagalan mendapatkan target pada musim panas dan absennya dua pemain sayap murni tersebut, AC Milan bisa saja terpaksa kembali mempertimbangkan pasar pemain bebas transfer yang masih menawarkan sejumlah profil, termasuk yang berlevel tinggi.