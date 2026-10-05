Milan: dari Carvajal hingga Guerreiro, ada juga opsi pemain bebas transfer untuk menggantikan Saelemaekers

Laporan medis Saelemaekers menjadi yang terburuk: AC Milan mengumumkan bahwa, pada akhir pekan, Alexis Saelemaekers menjalani pemeriksaan lanjutan pada pergelangan kaki kanannya, yang sama yang dioperasi pada 2024 untuk menangani fraktur malleolus medial.Pemeriksaan spesialis menunjukkan bahwa pergelangan kaki tersebut, menyusul trauma terbaru saat latihan, telah kehilangan stabilitas di area operasi sebelumnya.





Tidak mengkhawatirkan, tetapi tetap serius, cedera yang dialami Estupinan di tim nasional sehingga disebut sebagai: "gangguan tingkat rendah pada ligamen kolateral medial lutut kiri. Namun, ia akan dievaluasi saat kembali ke Milanello".





Dan jika untuk pemain Ekuador itu masa pemulihannya bisa dibatasi dalam bulan ini, untuk pemain Belgia tersebut hasilnya jauh lebih bermasalah karena ia akan kembali naik meja operasi dengan perkiraan kembali tidak sebelum awal 2027.