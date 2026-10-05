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CarvajalGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan: dari Carvajal hingga Guerreiro, ada juga opsi pemain bebas transfer untuk menggantikan Saelemaekers

AC Milan
Transfers
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

Tahun 2026 milik Saelemaekers sudah berakhir dan AC Milan juga bisa mempertimbangkan satu rekrutan dari pemain bebas transfer untuk menutupi absennya dia (dan Estupinan).

Dalam satu waktu, AC Milan kehilangan Pervis Estupinan dan Alexis Saelemaekers untuk waktu yang lama. Cedera yang dialami dua pemain sayap Milan itu serius dan akibatnya akan memaksa Ruben Amorim mengubah gagasan teknis/taktisnya secara drastis di posisi yang, terlebih lagi, memang sudah tidak terisi sejak penutupan bursa transfer musim panas setidaknya oleh satu pemain.


Karena itu, dengan menjumlahkan kegagalan mendapatkan target pada musim panas dan absennya dua pemain sayap murni tersebut, AC Milan bisa saja terpaksa kembali mempertimbangkan pasar pemain bebas transfer yang masih menawarkan sejumlah profil, termasuk yang berlevel tinggi.


  • Cedera apa yang mereka alami

    Laporan medis Saelemaekers menjadi yang terburuk: AC Milan mengumumkan bahwa, pada akhir pekan, Alexis Saelemaekers menjalani pemeriksaan lanjutan pada pergelangan kaki kanannya, yang sama yang dioperasi pada 2024 untuk menangani fraktur malleolus medial.Pemeriksaan spesialis menunjukkan bahwa pergelangan kaki tersebut, menyusul trauma terbaru saat latihan, telah kehilangan stabilitas di area operasi sebelumnya.


    Tidak mengkhawatirkan, tetapi tetap serius, cedera yang dialami Estupinan di tim nasional sehingga disebut sebagai: "gangguan tingkat rendah pada ligamen kolateral medial lutut kiri. Namun, ia akan dievaluasi saat kembali ke Milanello".


    Dan jika untuk pemain Ekuador itu masa pemulihannya bisa dibatasi dalam bulan ini, untuk pemain Belgia tersebut hasilnya jauh lebih bermasalah karena ia akan kembali naik meja operasi dengan perkiraan kembali tidak sebelum awal 2027.

  • Kanan atau kiri?

    Absennya Saelemaekers juga menjadi masalah ganda bagi AC Milan dan Amorim karena eks Roma itu pada praktiknya merupakan pemain serbabisa, baik di belakang penyerang maupun di sisi sayap, serta bisa bermain di kanan maupun kiri.

    Secara jumlah, sisi kiri akan lebih terisi dengan Bartesaghi yang tersedia, Moreira sebagai pemain serbabisa, dan, meski tidak dalam waktu dekat, juga kembalinya Estupinan. Karena itu, masalah terbesar ada di kanan, di mana untuk formasi 3-4-2-1 hanya ada Chukwueze yang tersedia (atau Moreira yang serbabisa, tetapi dia tampil lebih baik di kiri), dan hanya Gila dalam kemungkinan formasi 4-3-2-1.

  • Carvajal dan Guerreiro, pemain bebas transfer terbaik

    Sepanjang musim panas, AC Milan sempat ditawari mantan pemain Bayern Munchen Raphael Guerreiro yang masih tercantum dalam daftar pemain bebas transfer. AC Milan menolak baik karena tuntutan ekonomi maupun karena keraguan fisik terhadap pemain 32 tahun itu, yang juga ditawarkan kepada Roma. Namun, pemain Portugal itu merupakan kaki kiri murni dan bisa lebih berfungsi sebagai alternatif untuk Estupinan, dengan memindahkan Moreira secara permanen ke sisi kanan.


    Nama terpanas, dan yang juga ditawarkan kepada AC Milan pada hari-hari jeda ini, justru adalah mantan kapten Real Madrid dan mantan rekan setim Modric, Daniel Carvajal. Pada usia 34 tahun, ia memiliki pedigree internasional setelah memenangi segalanya dengan seragam Real Madrid, tetapi ia akan lebih cocok sebagai bek sayap murni dalam lini belakang empat ketimbang sebagai wing-back lini tengah di depan garis pertahanan tiga pemain.

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  • ALTERNATIF BERBIAYA RENDAH

    Bagaimana dengan alternatifnya? Di antara rekrutan yang lebih "murah" ada mantan pemain Fode Ballo Touré dan mantan Malaga Dani Rodriguez untuk sektor kiri.

    Sementara di kanan, opsinya juga tak kurang, seperti Pol Lirola, mantan pemain Verona, Fiorentina, dan Sassuolo, atau pemain Portugal eks Porto dan Leicester, Ricardo Pereira

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