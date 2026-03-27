Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Milan dan Juventus tertarik pada Pellegrino? "Saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan di Parma, saya tidak memikirkan masa depan"

Masa depan sang penyerang tengah kembali menjadi bahan perbincangan, dan ia tidak menutup kemungkinan untuk hengkang dari Parma.

Mateo Pellegrino adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di liga musim ini di antara tim-tim yang sedang berjuang menghindari degradasi. Penyerang tengah asal Argentina milik Parma, yang pernah bermain di akademi muda Inter saat masih muda, sedang menjalani musim yang luar biasa di depan gawang dan menarik perhatian banyak klub papan atas, termasuk AC Milan di Italia.


Namun, penyerang kelahiran 2001 ini saat ini tidak memikirkan masa depannya dan ia mengonfirmasinya di sela-sela acara yang digelar hari ini di Stadion Tardini, di mana selain menegaskan kebahagiaannya mengenakan seragam Parma, ia juga menegaskan bahwa suatu saat nanti perpisahan pasti akan terjadi.


  • FELICE DI PARMA

    "Sudah setahun berlalu sejak kedatanganku, waktu berlalu begitu cepat. Aku senang karena dalam setahun ini aku berhasil melakukan semua yang telah kulakukan, berkat bantuan rekan-rekan setimku. Para pendukung menyayangiku, dan itu adalah hal terindah dalam sepak bola. Yang jelas, aku sangat senang dan merasa sangat nyaman di sini, di Parma.”

  • "SAYA TIDAK TAHU BERAPA LAMA LAGI SAYA AKAN BERADA DI SINI"

    "Berapa lama lagi aku akan tinggal di Parma? Aku tenang saja, aku tidak suka memikirkan masa depan yang terlalu jauh karena itu membuatmu kehilangan keindahan saat ini. Saat ini fokusku ada pada latihan besok. Aku masih belum tahu berapa lama aku akan berada di sini."

  • Tendangan Silang dan Gol Sundulan

    "Jika umpan silang bisa datang lebih banyak dan dalam kondisi yang lebih baik, itu lebih baik bagi saya karena itu adalah salah satu kelebihan saya. Saya harus mencoba mencetak gol dengan cara lain juga. Strefezza telah memberikan kreativitas bagi kami; saya rasa sekarang kami menciptakan lebih banyak peluang, mungkin hal itu tidak terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi secara umum sejak kedatangannya, kami telah meningkat dalam hal itu.”

  • MILAN DAN JUVE MEMPERHATIKANNYA

    Selama beberapa pekan terakhir, Pellegrino telah diminati baik oleh Milan maupun Juventus. Kedua klub tersebut akan melakukan, atau berupaya melakukan, perombakan besar-besaran di lini serang pada musim panas nanti dan, tergantung pada pemain yang hengkang, mereka akan berusaha mendatangkan penyerang tengah murni yang muda dan bertubuh kekar. Pemain asal Argentina ini, yang bergabung dengan Parma setahun lalu dengan biaya "hanya" 2 juta euro, kini memiliki harga yang terjangkau bagi klub-klub papan atas Italia dan, karenanya, akan terus dipantau menjelang musim panas.