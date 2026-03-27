Milan dan Juventus tertarik pada Pellegrino? "Saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan di Parma, saya tidak memikirkan masa depan"

Mateo Pellegrino adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di liga musim ini di antara tim-tim yang sedang berjuang menghindari degradasi. Penyerang tengah asal Argentina milik Parma, yang pernah bermain di akademi muda Inter saat masih muda, sedang menjalani musim yang luar biasa di depan gawang dan menarik perhatian banyak klub papan atas, termasuk AC Milan di Italia.





Namun, penyerang kelahiran 2001 ini saat ini tidak memikirkan masa depannya dan ia mengonfirmasinya di sela-sela acara yang digelar hari ini di Stadion Tardini, di mana selain menegaskan kebahagiaannya mengenakan seragam Parma, ia juga menegaskan bahwa suatu saat nanti perpisahan pasti akan terjadi.



