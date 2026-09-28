Untuk neraca keuangan klub AC Milan, kerugiannya tetap bisa dikatakan sangat terbatas berkat pengelolaan finansial. Memang harus diperhitungkan bahwa pada musim terakhir, Milan tidak bisa menikmati pemasukan besar dari lolos ke Liga Champions. Tim itu gagal mencapai target olahraga pada 2025 dan akibatnya tidak ambil bagian dalam edisi 2025-2026 kompetisi antarklub tertinggi Eropa. Kegagalan berpartisipasi ini tak terelakkan menyebabkan kebocoran pemasukan yang besar, berdampak baik pada hadiah yang didistribusikan langsung oleh UEFA maupun pada pendapatan dari penjualan tiket stadion San Siro. Untuk mengetahui laporan angka resmi dan final, tentu perlu menunggu publikasi dokumen formal yang akan diumumkan Milan begitu Dewan Direksi menyetujui laporan keuangan.