Tiga pekan jeda juga menjadi momen yang berguna untuk memberi perhatian pada segala hal di luar lapangan. Di kubu AC Milan, ini adalah hari-hari kerja untuk mempresentasikan laporan keuangan 2025/26 kepada Dewan Direksi yang sedang berkumpul pada jam-jam ini. Antara hari ini dan besok, komunikasi resmi dari klub tersebut dinantikan.
Milan, dalam beberapa jam ke depan dewan direksi akan bersidang untuk menyetujui laporan keuangan 2025/2026: apa yang mengemuka soal kerugian
DALAM 24 JAM DEWAN DIREKSI
Antara hari ini dan besok, dewan direksi AC Milan dipanggil untuk menyetujui tahun buku yang ditutup pada 30 Juni 2026, untuk kemudian mempresentasikannya kepada para pemegang saham pada akhir Oktober dalam rapat umum yang seperti biasa digelar, demikian yang dipelajari redaksi kami.
Terhentinya tren positif
Menurut proyeksi, neraca Milan diperkirakan akan mencatat kerugian konsolidasi sekitar 25 juta euro dalam laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 lalu. Dengan defisit ini, rangkaian positif tiga laporan keuangan beruntun yang berhasil ditutup dengan laba oleh AC Milan sayangnya akan terhenti: tren positif yang mencatat surplus +6,1 juta euro pada 2023, +4,1 juta euro pada 2024, dan +2,9 juta euro pada 2025, sehingga memungkinkan Milan keluar secara definitif dari aturan ketat Settlement Agreement dengan UEFA.
Kerugian terbatas meski absen dari Liga Champions
Untuk neraca keuangan klub AC Milan, kerugiannya tetap bisa dikatakan sangat terbatas berkat pengelolaan finansial. Memang harus diperhitungkan bahwa pada musim terakhir, Milan tidak bisa menikmati pemasukan besar dari lolos ke Liga Champions. Tim itu gagal mencapai target olahraga pada 2025 dan akibatnya tidak ambil bagian dalam edisi 2025-2026 kompetisi antarklub tertinggi Eropa. Kegagalan berpartisipasi ini tak terelakkan menyebabkan kebocoran pemasukan yang besar, berdampak baik pada hadiah yang didistribusikan langsung oleh UEFA maupun pada pendapatan dari penjualan tiket stadion San Siro. Untuk mengetahui laporan angka resmi dan final, tentu perlu menunggu publikasi dokumen formal yang akan diumumkan Milan begitu Dewan Direksi menyetujui laporan keuangan.
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