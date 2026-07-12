Milan, daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan musim panas: Idrissi dan Guernier masuk, Bondo absen

Ada beberapa pemain yang akan hengkang, mulai dari Loftus-Cheek hingga Filippo Terracciano, yang akan berusaha meyakinkan Amorim, namun hanya satu yang langsung dicoret, yaitu Warren Bondo: gelandang asal Prancis tersebut, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Cremonese, tidak masuk dalam rencana tim dan telah ditawarkan ke pasar transfer. Nilai pasar mantan pemain Monza ini diperkirakan sekitar 8 juta euro.