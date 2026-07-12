Ketertarikan seputar kelahiran Milan baru era Amorim semakin meningkat pesat. Kedatangan Goncalo Ramos dan Gila merupakan bukti nyata ambisi besar Cardinale bersama “Il Diavolo”, yang bertujuan untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Langkah pertama adalah pemusatan latihan yang dijadwalkan besok, Senin, 13 Juni, di Milanello.
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Milan, daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan musim panas: Idrissi dan Guernier masuk, Bondo absen
DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL
Sebanyak 26 pemain Rossoneri dipanggil oleh Ruben Amorim untuk pemusatan latihan yang dijadwalkan besok di Milanello. Il Diavolo memulai pramusimnya dengan satu rekrutan baru, Mario Gila, sementara rekrutan lainnya, Goncalo Ramos, sedang berlibur setelah petualangannya di Piala Dunia. Di antara para pemain yang kembali, terutama Chukwueze dan Musah, serta para pemain muda yang siap unjuk gigi, seperti Comotto dan Camarda yang menjadi sorotan, berikut adalah daftar pemain yang hadir di pusat latihan Carnago.
26 pemain yang dipanggil oleh Amorim untuk sesi latihan bersama
PENJAGA GAWANG
Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.
PEMBELA
Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori
GELANDANG
: Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.
PENYERANG
: Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.
BONDO OUT
Ada beberapa pemain yang akan hengkang, mulai dari Loftus-Cheek hingga Filippo Terracciano, yang akan berusaha meyakinkan Amorim, namun hanya satu yang langsung dicoret, yaitu Warren Bondo: gelandang asal Prancis tersebut, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Cremonese, tidak masuk dalam rencana tim dan telah ditawarkan ke pasar transfer. Nilai pasar mantan pemain Monza ini diperkirakan sekitar 8 juta euro.
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