Christian Comotto adalah talenta yang sedang naik daun. Perkembangannya bersama Spezia merupakan hasil dari sejumlah faktor: kemampuan teknis yang melebihi rata-rata pemain seusianya (kelahiran 2008), mentalitas profesional, dan ambisi yang patut diperhatikan untuk dikembangkan di masa mendatang. Setelah memukau, dalam arti sebenarnya, di akademi muda Milan, ia memilih jalur peminjaman untuk menguji kemampuannya di level senior. Pilihan tersebut jatuh pada klub di Liguria, yang sangat merindukan sepak bola sejati. Sebagai putra mantan bek Gianluca Comotto, ia menunjukkan kepribadian yang luar biasa, yang juga ditegaskan oleh tendangan penalti "scoop" yang ia cetak bersama tim utama Rossoneri selama tur musim panas di Australia.
Milan, Comotto bersinar di Spezia: calon kejutan untuk musim depan, detailnya
ANGKA POSITIF
Di La Spezia, Comotto mulai menorehkan prestasi yang cukup memuaskan meskipun klub Bianconero sedang menghadapi situasi sulit, yang kini berlaga di liga dengan target dan prospek yang berbeda dari rencana yang disusun di awal musim. Masa kepelatihan Donadoni pun berakhir dengan pahit, dan Luca D’Angelo kembali memimpin tim yang saat ini akan terdegradasi berdasarkan klasemen sementara. Terlepas dari performa tim, gelandang milik Milan ini telah tampil dalam 22 dari 32 pertandingan, dengan performa puncak yang sangat tinggi seperti saat bertandang ke markas Palermo yang ambisius, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan.
FITUR
Comotto adalah gelandang modernyang mampu memainkan peran sebagai gelandang sayap, gelandang serang, atau gelandang bertahan dengan performa yang sama baiknya. Sebagai pemain kidal alami dengan postur tubuh yang sudah cukup tinggi (185 cm), ia menonjol berkat kecerdasan taktis dan kemampuannya dalam membaca permainan. Ia bermain baik baik dalam serangan pendek maupun panjang, dan baru saja menjalani pekan yang penting secara pribadi: mencetak gol bersama tim Italia U-19 asuhan Bollini dalam kemenangan atas tim seusia Hungaria.
DIPERHITUNGKAN OLEH ALLEGRI
Massimiliano Allegri memberikan penilaian positif terhadap perkembangan Comotto, dan menganggapnya sudah siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Stafnya terus memantau perkembangannya selangkah demi selangkah, pertandingan demi pertandingan, dalam petualangannya di Serie B bersama Spezia. Pelatih asal Livorno itu juga memujinya secara terbuka dalam konferensi pers baru-baru ini, dengan menyebutnya sebagai salah satu talenta muda Rossoneri yang harus menjadi fondasi Milan di masa depan.
LANGSUNG KE TIM UTAMA
Kemungkinan untuk melihat Comotto, mulai musim panas mendatang, secara permanen di Milanello pada musim 2026/27 merupakan opsi konkret yang sedang dipertimbangkan dengan cermat oleh klub. Pilihan ini akan menunjukkan komitmen untuk mengandalkan pemain muda yang telah dibina di dalam sistem Rossonero.
Bagi Comotto, ini akan menjadi langkah penting dalam proses perkembangannya, dengan kesempatan untuk beradaptasi setiap hari dalam lingkungan tingkat tinggi dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kompetisi Serie A. Banyak hal akan bergantung pada evaluasi akhir yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, namun arahnya mungkin sudah jelas: Comotto tidak lagi dipinjamkan, melainkan langsung bergabung dengan Allegri di Milan sebagai pemain keenam.