Kemungkinan untuk melihat Comotto, mulai musim panas mendatang, secara permanen di Milanello pada musim 2026/27 merupakan opsi konkret yang sedang dipertimbangkan dengan cermat oleh klub. Pilihan ini akan menunjukkan komitmen untuk mengandalkan pemain muda yang telah dibina di dalam sistem Rossonero.





Bagi Comotto, ini akan menjadi langkah penting dalam proses perkembangannya, dengan kesempatan untuk beradaptasi setiap hari dalam lingkungan tingkat tinggi dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kompetisi Serie A. Banyak hal akan bergantung pada evaluasi akhir yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, namun arahnya mungkin sudah jelas: Comotto tidak lagi dipinjamkan, melainkan langsung bergabung dengan Allegri di Milan sebagai pemain keenam.