Pada akhirnya, hasil imbang adalah hasil yang paling adil: Juventus tidak pantas kalah dari AC Milan yang mampu membangun permainan (51% penguasaan bola), tetapi hanya melepaskan 3 tembakan ke arah gawang Vicario (berbanding 14 milik Juventus) dan hanya satu yang tepat sasaran. Di Allianz Stadium, tampil dua tim yang masih belum lengkap, masih bisa ditingkatkan, dan memiliki beberapa persoalan yang jelas dalam komposisi skuad. Si Nyonya Tua selangkah lebih maju karena sudah bekerja lebih lama bersama Spalletti, sementara Amorim baru berada di awal perjalanan.
Diterjemahkan oleh
Milan, Cisse sudah lebih baik daripada Saelemaekers dan Loftus-Cheek: Amorim membutuhkannya dan kembalinya Pulisic
Saelemaekers dan Rabiot mengecewakan
Beralih dari gaya bermain yang lebih konservatif, seperti milik Allegri, ke gaya yang lebih proaktif, seperti milik Amorim, membutuhkan waktu dan proses bertahap. Selangkah demi selangkah, kata orang Inggris. Milan mencoba mengendalikan pertandingan bahkan di Allianz Stadium, tetapi mereka menderita akibat intensitas Juventus yang lebih tinggi, selain kerja merepotkan Nico Gonzalez di antara lini. Dalam penilaian keseluruhan, masuk pula penampilan komplet De Winter, karisma dan kegigihan Gila, serta penyelamatan-penyelamatan dari Maignan yang tampil prima. Yang kurang adalah kualitas di 25 meter terakhir: bagi Rabiot, ini hanya malam yang buruk, sementara keraguan lebih besar mengarah kepada Saelemaekers yang sedang dicoba ulang oleh Amorim dalam peran gelandang serang. Di bagian yang begitu penting dalam mekanisme untuk mengembangkan permainan yang ada di kepala Amorim, dibutuhkan karakteristik yang berbeda.
Cissé dan Pulisic dibutuhkan
Emosi yang muncul saat melihatnya bermain adalah perasaan yang Amorim, sebagai pemimpin ruang ganti, harus jaga dengan mempertimbangkan risiko usianya yang masih sangat muda. Namun pertandingan terus berlalu dan keyakinan pun kian tumbuh: Cisse adalah pemain yang siap, lugas, efektif. Dua gol, yang satu lebih indah dari yang lain, dalam tiga penampilan pertamanya. Sinyal yang sangat jelas yang sedang dikirim mantan pemain Catanzaro itu kepada dunia Milan dan sepak bola Italia. Karakteristik itu, dalam pergerakannya masuk ke dalam lapangan dan kemudahannya menemukan gawang, yang membuatnya sudah menjadi sosok sentral dalam formasi 3-4-2-1 racikan Amorim.
Berpasangan dengan atau sebagai alternatif untuk Cisse, Milan membutuhkan Pulisic. Pulisic yang sesungguhnya dari paruh pertama musim lalu. Milan kekurangan pemain yang mampu menyerang gawang, gelandang serang yang bisa merusak garis pertahanan lawan. Dan yang bisa mencetak gol, yang selalu penting ketika level lawan juga meningkat. Pemain Amerika itu masih tertinggal dari sisi kondisi, tetapi bisa diperkirakan bahwa pekan ini ia akan meningkatkan intensitasnya untuk memperebutkan satu tempat sebagai starter melawan Lazio.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami