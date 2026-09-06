Emosi yang muncul saat melihatnya bermain adalah perasaan yang Amorim, sebagai pemimpin ruang ganti, harus jaga dengan mempertimbangkan risiko usianya yang masih sangat muda. Namun pertandingan terus berlalu dan keyakinan pun kian tumbuh: Cisse adalah pemain yang siap, lugas, efektif. Dua gol, yang satu lebih indah dari yang lain, dalam tiga penampilan pertamanya. Sinyal yang sangat jelas yang sedang dikirim mantan pemain Catanzaro itu kepada dunia Milan dan sepak bola Italia. Karakteristik itu, dalam pergerakannya masuk ke dalam lapangan dan kemudahannya menemukan gawang, yang membuatnya sudah menjadi sosok sentral dalam formasi 3-4-2-1 racikan Amorim.





Berpasangan dengan atau sebagai alternatif untuk Cisse, Milan membutuhkan Pulisic. Pulisic yang sesungguhnya dari paruh pertama musim lalu. Milan kekurangan pemain yang mampu menyerang gawang, gelandang serang yang bisa merusak garis pertahanan lawan. Dan yang bisa mencetak gol, yang selalu penting ketika level lawan juga meningkat. Pemain Amerika itu masih tertinggal dari sisi kondisi, tetapi bisa diperkirakan bahwa pekan ini ia akan meningkatkan intensitasnya untuk memperebutkan satu tempat sebagai starter melawan Lazio.