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grafica chukwueze milan CMGetty Images
Marco Trombetta

Diterjemahkan oleh

Milan, Chukwueze ini bisa menjadi rekrutan barumu. Amorim mengandalkannya, perubahan peran dan ledakan performa melawan Manchester United: bagaimana masa depannya sekarang?

AC Milan
Serie A
S. Chukwueze

Jika ada satu pemain yang dalam pramusim ini meyakinkan Amorim untuk bertaruh kepadanya, sosok itu adalah Samuel Chukwueze.


Pelatih asal Portugal itu memberinya peran yang sepenuhnya baru dan respons yang ditunjukkan, terutama setelah laga uji coba terakhir melawan Manchester United, lebih dari positif.


Bagaimana jika dia adalah rekrutan baru sejati Milan pada musim ini?

  • CHUKWUEZE YANG BARU

    Kembali dari masa pinjaman di Fulham, tempat ia mencatatkan 23 penampilan di Premier League dengan 3 gol dan 4 assist, ia sempat terlihat ditakdirkan untuk kembali hengkang pada musim panas.

    Namun, Amorim memutuskan untuk memberinya kepercayaan penuh sepanjang pramusim AC Milan, dengan memainkannya dalam peran yang nyaris belum pernah dijalani Chukwueze, yakni bek sayap kanan dalam formasi 3-4-2-1.

    Untuk pemain yang sangat ofensif seperti dirinya, peran itu tampak sulit untuk dikuasai, terutama karena tugas-tugas bertahan yang menyertainya, tetapi pemain Nigeria itu telah menunjukkan bahwa ia mampu memerankannya persis seperti yang diinginkan Amorim, yang lebih menyukai dan sepenuhnya mengandalkan permainan para pemain sayap untuk mengembangkan skema serangannya.


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  • Laga super melawan Manchester United

    Dalam laga uji coba terakhir melawan United, terlihat bukti betapa Chukwueze ini bisa sangat berguna bagi Milan.

    Satu gol dan dua assist akurat untuk Cissé dan Goncalo Ramos. Selalu dicari dan terlibat dalam permainan, sampai-sampai dia menjadi satu-satunya pemain outfield yang tidak diganti oleh Amorim.

    Sebuah sinyal penting yang menunjukkan betapa pelatih asal Portugal itu mengandalkan tusukan-tusukannya, sembari menyadari masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama saat fase tanpa penguasaan bola.

  • Saelemaekers lebih maju

    Saat ini Chukwueze praktis menjadi satu-satunya opsi untuk sisi kanan lini tengah Milan, mengingat kepergian Athekame dan pergeseran Saelemaekers ke posisi gelandang serang, peran yang sama saat ia digunakan Italiano di Bologna.

    Jelas, pemain Belgia itu juga bisa bermain di seluruh sisi lapangan, tetapi saat ini Amorim melihatnya beberapa meter lebih ke depan, di posisi yang sebenarnya seharusnya menjadi milik Leao.

    Tentu sesuatu akan datang dari bursa transfer untuk memberi satu alternatif tambahan, tetapi dalam kondisi saat ini, starter di lini tengah pada sisi kanan untuk menghadapi laga-laga resmi adalah Chukwueze.

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  • Rekrutan baru Milan yang sebenarnya?

    Dia dan Jashari jelas merupakan dua pemain yang didapatkan Milan dari dalam timnya sendiri, nyaris seperti dua rekrutan baru.

    Tentu saja dengan alasan yang berbeda, tetapi dengan hasrat yang sama untuk merebut ruang penting dalam skema Milan.

    Chukwueze, khususnya, telah sepenuhnya dirombak. Dan sosok yang dibutuhkan Milan bisa jadi memang dia.

    Benar-benar seperti rekrutan baru, terlebih lagi tanpa biaya, sesuatu yang tidak boleh diremehkan pada periode ini.

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