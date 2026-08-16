Jika ada satu pemain yang dalam pramusim ini meyakinkan Amorim untuk bertaruh kepadanya, sosok itu adalah Samuel Chukwueze.





Pelatih asal Portugal itu memberinya peran yang sepenuhnya baru dan respons yang ditunjukkan, terutama setelah laga uji coba terakhir melawan Manchester United, lebih dari positif.





Bagaimana jika dia adalah rekrutan baru sejati Milan pada musim ini?