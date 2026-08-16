Kembali dari masa pinjaman di Fulham, tempat ia mencatatkan 23 penampilan di Premier League dengan 3 gol dan 4 assist, ia sempat terlihat ditakdirkan untuk kembali hengkang pada musim panas.
Namun, Amorim memutuskan untuk memberinya kepercayaan penuh sepanjang pramusim AC Milan, dengan memainkannya dalam peran yang nyaris belum pernah dijalani Chukwueze, yakni bek sayap kanan dalam formasi 3-4-2-1.
Untuk pemain yang sangat ofensif seperti dirinya, peran itu tampak sulit untuk dikuasai, terutama karena tugas-tugas bertahan yang menyertainya, tetapi pemain Nigeria itu telah menunjukkan bahwa ia mampu memerankannya persis seperti yang diinginkan Amorim, yang lebih menyukai dan sepenuhnya mengandalkan permainan para pemain sayap untuk mengembangkan skema serangannya.