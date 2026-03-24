Musim yang patut dikenang bagi Strahinja Pavlovic. Dari segala sudut pandang. Bek asal Serbia ini, yang akan genap berusia 25 tahun pada 24 Mei mendatang, telah menjadi pemain kunci bagi Massimiliano Allegri. Baik di area penalti timnya maupun di area penalti lawan. Empat gol yang dicetaknya musim ini, semuanya berkontribusi pada tiga poin, bukanlah kebetulan. Gol terakhirnya melawan Torino menjadi gambaran sempurna dari perkembangan total mantan pemain Salzburg ini, baik dari segi teknis maupun kepribadian.
Diterjemahkan oleh
Milan, Chelsea mengincar Pavlovic: nilai pasar pemain asal Serbia itu naik tiga kali lipat berkat Allegri
MENURUT CIES, HARGA NYA BERADA ANTARA 50 DAN 58 JUTA
CIES (International Centre for Sports Studies) Football Observatory telah menerbitkan laporan yang mencatat pemain dengan nilai pasar tertinggi di setiap tim Serie A. Pemain Milan dengan nilai tertinggi adalah StrahinjaPavlović, yang menempati peringkat atas dalam klasemen ini. Menurut studi tersebut, nilainya berkisar antara 50 hingga 58 juta euro. Angka tersebut sejalan dengan perkembangan bek asal Serbia ini di bawah asuhan Allegri: kuat dalam melakukan marking dan permainan udara, serta kini lebih cermat dari segi taktik. Penilaian ini juga sejalan dengan harga yang beredar di Liga Premier, yaitu liga yang, selama beberapa bulan terakhir, telah menunjukkan minat tertentu terhadap pemain bernomor punggung 31 dari Rossoneri.
MINAT CHELSEA
Dunia Pavlovic yang diwarnai warna merah-hitam telah berubah drastis dalam hitungan bulan: musim panas lalu, mantan pemain Salzburg ini dinyatakan bisa dilepas (setelah musim yang naik-turun), namun tawaran dari Crystal Palace dianggap terlalu rendah oleh Zlatan Ibrahimovic, yang tetap menjadi salah satu pendukung terbesar Steahinja.
Menurut kabar terbaru dari Inggris, kini Chelsea tertarik pada Pavlovic, yang pasti akan mencari pemain berpengalaman dan berkualitas untuk lini pertahanan musim depan. Di sisi lain, Milan telah bekerja selama beberapa minggu terakhir untuk memperbarui kontraknya hingga 2031 dengan kenaikan gaji menjadi sekitar 2,5 hingga 3 juta euro. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan pemain kelahiran 2001 tersebut, asalkan Chelsea tidak ikut campur.