Milan, Chelsea mengincar Pavlovic: nilai pasar pemain asal Serbia itu naik tiga kali lipat berkat Allegri

Dunia Pavlovic yang diwarnai warna merah-hitam telah berubah drastis dalam hitungan bulan: musim panas lalu, mantan pemain Salzburg ini dinyatakan bisa dilepas (setelah musim yang naik-turun), namun tawaran dari Crystal Palace dianggap terlalu rendah oleh Zlatan Ibrahimovic, yang tetap menjadi salah satu pendukung terbesar Steahinja.





Menurut kabar terbaru dari Inggris, kini Chelsea tertarik pada Pavlovic, yang pasti akan mencari pemain berpengalaman dan berkualitas untuk lini pertahanan musim depan. Di sisi lain, Milan telah bekerja selama beberapa minggu terakhir untuk memperbarui kontraknya hingga 2031 dengan kenaikan gaji menjadi sekitar 2,5 hingga 3 juta euro. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan pemain kelahiran 2001 tersebut, asalkan Chelsea tidak ikut campur.