Milan, Cardinale turun tangan membela Rabiot: pesan yang jelas untuk Napoli asuhan Allegri

Napoli telah disebut-sebut selama beberapa minggu terakhir sebagai salah satu klub yang berminat terhadap masa depan Rabiot karena dapat menjanjikan peran penting baginya di Liga Champions serta kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan Allegri (hubungan antara keduanya sangat erat). Memang, pelatih asal Livorno tersebut telah menyebutkan nama pemain Prancis itu kepada direktur olahraga Manna sebagai prioritas utama dalam bursa transfer pemain baru, namun saat ini klub Azzurri tidak dapat bergerak di bursa transfer pemain baru sebelum menyelesaikan beberapa penjualan pemain.





Milan tetap tenang; Amorim akan berusaha menyampaikan seluruh ambisi proyek baru ini kepada Rabiot. Ada satu kepastian yang terungkap dalam pertemuan-pertemuan transfer baru-baru ini: sambil menunggu keputusan akhir sang pemain, Cardinale telah menegaskan bahwa ia tidak ingin melepas pemain tersebut ke klub pesaing langsung.