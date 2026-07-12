Pesannya sudah sangat jelas: Cardinale akan melakukan apa pun untuk memenuhi keinginan Amorim, termasuk dalam kasus Rabiot. Gelandang asal Prancis itu dianggap sangat tak tergantikan oleh pelatih baru Rossoneri, yang tidak ingin kehilangan karisma, kepemimpinan, dan kemampuan teknis mumpuni dari mantan pemain PSG, Juventus, dan Marseille tersebut. Pemilik RedBird ini didukung oleh kontrak yang akan berakhir pada tahun 2028 dengan angka-angka yang mengesankan: Adrien menerima gaji bersih hampir 5 juta euro per musim. Angka-angka tersebut kemungkinan besar tidak akan bisa ditingkatkan jika ia ingin pindah klub dan kota.
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Milan, Cardinale turun tangan membela Rabiot: pesan yang jelas untuk Napoli asuhan Allegri
MENUJU PERANCIS
Rabiot pada musim 2025-26 mencatatkan performa terbaik dan paling konsisten (6 gol dan 5 assist dalam 29 penampilan di Serie A). Seandainya seluruh pemain lainnya mengikuti teladannya, saat ini Milan pasti sudah lolos ke Liga Champions tanpa kesulitan. Gelandang berpengalaman ini terus menunjukkan performa tingkat tinggi bahkan di Piala Dunia: jika Prancis tampil begitu seimbang meski memainkan Doue, Olise, Dembele, dan Mbappé secara bersamaan, hal itu juga berkat kerja luar biasa yang dilakukan sang pemain Rossonero di lini tengah. Rabiot adalah seorang yang memiliki misi: ia ingin menjadi juara dunia bersama Prancis, baru setelah itu ia akan memikirkan masa depannya,
PERTEMUAN DENGAN IBU YANG MERUPAKAN PETUGAS
Menurut Gazzetta dello Sport, kemarin ibu Veronique makan siang bersama putranya di Boston. Para pemain asuhan Deschamps mendapat setengah hari libur, dan keluarga Rabiot berkumpul di sebuah restoran Prancis. Ini menjadi kesempatan untuk membicarakan masa depan dan Milan.
Dalam beberapa hari terakhir, menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Cardinale telah menerima jaminan langsung dari keluarga Rabiot bahwa mereka tidak berencana untuk melakukan negosiasi transfer di bursa pemain.
TIDAK UNTUK NAPOLI
Napoli telah disebut-sebut selama beberapa minggu terakhir sebagai salah satu klub yang berminat terhadap masa depan Rabiot karena dapat menjanjikan peran penting baginya di Liga Champions serta kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan Allegri (hubungan antara keduanya sangat erat). Memang, pelatih asal Livorno tersebut telah menyebutkan nama pemain Prancis itu kepada direktur olahraga Manna sebagai prioritas utama dalam bursa transfer pemain baru, namun saat ini klub Azzurri tidak dapat bergerak di bursa transfer pemain baru sebelum menyelesaikan beberapa penjualan pemain.
Milan tetap tenang; Amorim akan berusaha menyampaikan seluruh ambisi proyek baru ini kepada Rabiot. Ada satu kepastian yang terungkap dalam pertemuan-pertemuan transfer baru-baru ini: sambil menunggu keputusan akhir sang pemain, Cardinale telah menegaskan bahwa ia tidak ingin melepas pemain tersebut ke klub pesaing langsung.
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