Hari ini adalah hari penentuan, seperti yang telah diumumkan Amorim: akan ada keputusan final soal siapa yang bisa bertahan dan siapa yang justru harus meninggalkan AC Milan, selain evaluasi terhadap bursa transfer pemain masuk, yang setelah kedatangan Ramos dan Gila sempat mengalami jeda panjang dan kini harus kembali berjalan dalam dua pekan terakhir Agustus, untuk membentuk AC Milan secara definitif.











