Gerry Cardinale baru saja tiba di Milanello dengan helikopter. Orang nomor satu RedBird itu, seperti yang telah diberitakan dalam beberapa hari terakhir, berada di pusat latihan Carnago untuk bertemu tim dan pelatih.
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Milan, Cardinale tiba di Milanello dengan helikopter: kini giliran pertemuan puncak bursa transfer dengan Amorim
Waktunya membuat pilihan
Hari ini adalah hari penentuan, seperti yang telah diumumkan Amorim: akan ada keputusan final soal siapa yang bisa bertahan dan siapa yang justru harus meninggalkan AC Milan, selain evaluasi terhadap bursa transfer pemain masuk, yang setelah kedatangan Ramos dan Gila sempat mengalami jeda panjang dan kini harus kembali berjalan dalam dua pekan terakhir Agustus, untuk membentuk AC Milan secara definitif.
Keluar dan masuk
Pelatih asal Portugal itu sudah mengatakannya dalam konferensi pers perkenalan: sebelum mengambil keputusan apa pun, ia harus lebih dulu menilai sendiri para pemain yang tersedia. Amorim akan memaparkan ide dan keputusannya kepada jajaran manajemen, sementara kata terakhir tetap ada di tangan Gerry Cardinale.
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