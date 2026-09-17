Hubungan antara Cardinale dan Amorim bersifat langsung, terbuka, dan tulus: antara staf teknis dan jajaran manajemen ada keselarasan penuh. Meski begitu, sosok nomor satu di Red Bird itu ingin menang dengan memainkan sepak bola ofensif. Sepak bola yang bertujuan mendominasi lawan: proyek ini ambisius terutama karena Amorim harus diberi waktu untuk mengenal sepak bola Italia dan skuadnya. Penampilan-penampilan terakhir mengecewakan patron AC Milan karena ia tidak melihat identitas yang jelas dari tim, dan pada aspek ini akan dilakukan berbagai analisis.





Satu poin terakhir, yang tak kalah penting, adalah soal valorizasi para pemain yang datang pada musim panas lalu lewat investasi senilai total 150 juta euro: Cardinale menginginkan gol-gol dari Ramos, tetapi juga Moreira sejak menit pertama bersama GIla. Dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, Cardinale akan meminta laporan 360 derajat.