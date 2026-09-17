Sehari setelah kekalahan dari Benfica, suasana di kubu Milan jelas terasa pahit. San Siro kemarin menyiuli, baik saat akhir babak pertama maupun ketika peluit panjang dibunyikan, penampilan buruk dalam segala aspek dari Pavlovic dan kawan-kawan. Kekalahan pertama musim ini pun datang, tepat waktu bak jam Swiss, sementara di liga Milan meraih delapan poin dari 12 yang tersedia pada bagian awal musim ini. Yang terutama, ada kemunduran di level taktik yang tak bisa tidak mengundang renungan ketika kita baru memasuki pekan kelima Serie A.
Milan, Cardinale tiba di Italia dalam beberapa jam ke depan: pemilik AC Milan itu ingin menunjukkan kedekatan kepada tim
Cardinale di Italia
Ketidakhadiran Cardinale dalam laga Milan kontra Benfica tetap menjadi sebuah kabar, mengingat betapa konsistennya kehadiran sang patron di Milan sepanjang musim panas. Pada saat yang sama, mustahil baginya untuk tetap berada di Italia 365 hari dalam setahun, bisnis-bisnisnya di Amerika hanya sempat ditaruh dalam status stand-by. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Cardinale akan berada di Italia dalam beberapa jam ke depan dan akan hadir seperti biasa di San Siro untuk pertandingan Minggu malam melawan Lecce.
APA YANG DIMINTANYA KEPADA AMORIM
Hubungan antara Cardinale dan Amorim bersifat langsung, terbuka, dan tulus: antara staf teknis dan jajaran manajemen ada keselarasan penuh. Meski begitu, sosok nomor satu di Red Bird itu ingin menang dengan memainkan sepak bola ofensif. Sepak bola yang bertujuan mendominasi lawan: proyek ini ambisius terutama karena Amorim harus diberi waktu untuk mengenal sepak bola Italia dan skuadnya. Penampilan-penampilan terakhir mengecewakan patron AC Milan karena ia tidak melihat identitas yang jelas dari tim, dan pada aspek ini akan dilakukan berbagai analisis.
Satu poin terakhir, yang tak kalah penting, adalah soal valorizasi para pemain yang datang pada musim panas lalu lewat investasi senilai total 150 juta euro: Cardinale menginginkan gol-gol dari Ramos, tetapi juga Moreira sejak menit pertama bersama GIla. Dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, Cardinale akan meminta laporan 360 derajat.
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